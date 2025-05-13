Релиз уже состоялся для предзаказчиков премиального издания. Остальные ждут 15 мая.

Оформление предварительных заказов на видеоигры уже очень давно лишено всяческого смысла. Благодаря развитию сервисов цифровой дистрибуции количество доступных копий игр буквально неограниченно, и такое явление, как нехватка продукта на релизе, им не грозит.

По этой причине разработчики и издатели игр придумывают различные приёмы по повышению ценности предварительного заказа в глазах покупателя. Наиболее ходовым приёмом является предоставление раннего доступа на новинку. Не стал исключением и шутер DOOM The Dark Ages, ранний доступ к которому у предзаказчиков 100-долларового премиального издания стартовал вчера вечером.

Для нас это возможность ознакомиться с мнениями игроков о новинке незадолго до её полноценного релиза. Как следует из первых отзывов игроков на Steam-странице DOOM The Dark Ages, продукт удался. Игроки отмечают сохранение привычного по предыдущим двум современным играм серии игрового процесса и его динамики, достойную оптимизацию, большое разнообразие в вооружениях и способах устранения местных оппонентов, а также качественное музыкальное сопровождение.

Проще говоря, игроки подтверждают изложенные непосредственно разработчиками тезисы. На момент публикации данной заметки рейтинг DOOM The Dark Ages в Steam составлял 83 %.

Напомним, что DOOM The Dark Ages — это приквел к DOOM (2016) и DOOM Eternal, повествующий о становлении Палача Рока в его сражениях против войск ада. Релиз для «всех остальных» состоится 15 мая.