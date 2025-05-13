Оформление предварительных заказов на видеоигры уже очень давно лишено всяческого смысла. Благодаря развитию сервисов цифровой дистрибуции количество доступных копий игр буквально неограниченно, и такое явление, как нехватка продукта на релизе, им не грозит.
По этой причине разработчики и издатели игр придумывают различные приёмы по повышению ценности предварительного заказа в глазах покупателя. Наиболее ходовым приёмом является предоставление раннего доступа на новинку. Не стал исключением и шутер DOOM The Dark Ages, ранний доступ к которому у предзаказчиков 100-долларового премиального издания стартовал вчера вечером.
Для нас это возможность ознакомиться с мнениями игроков о новинке незадолго до её полноценного релиза. Как следует из первых отзывов игроков на Steam-странице DOOM The Dark Ages, продукт удался. Игроки отмечают сохранение привычного по предыдущим двум современным играм серии игрового процесса и его динамики, достойную оптимизацию, большое разнообразие в вооружениях и способах устранения местных оппонентов, а также качественное музыкальное сопровождение.
Проще говоря, игроки подтверждают изложенные непосредственно разработчиками тезисы. На момент публикации данной заметки рейтинг DOOM The Dark Ages в Steam составлял 83 %.
Напомним, что DOOM The Dark Ages — это приквел к DOOM (2016) и DOOM Eternal, повествующий о становлении Палача Рока в его сражениях против войск ада. Релиз для «всех остальных» состоится 15 мая.