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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Bethesda свежим трейлером напомнила о скором выходе DOOM The Dark Ages
Ураганный геймплей, за который любят серию DOOM, на месте.

Меньше недели остаётся до выхода DOOM The Dark Ages, а чтобы мы об этом невзначай не запамятовали, издательство Bethesda Softworks совместно со студией id Software опубликовали свежий геймплейный видеоролик новинки.

Поскольку разработчики DOOM The Dark Ages не раз отмечали, что новая игра серии полностью сохранит дух и динамичный игровой процесс, за которые геймеры полюбили DOOM (2016) и DOOM Eternal, то в свежем трейлере мы в очередной раз можем убедиться в том, что авторы нас не обманывали. В небольшом отрывке игрового процесса были продемонстрированы новые виды оружия и боевые приёмы, направленные на эффективное и, что немаловажно, яркое уничтожение войск Ада и командующих ими «боссов».

DOOM The Dark Ages является приквелом к двум предыдущим играм серии и расскажет о становлении Палача Рока.

Релиз состоится 15 мая на всех актуальных платформах, ну а сегодня в Сети уже начали появляться первые профессиональные обзоры на новинку, из которых следует, что приквел как минимум не уступает предыдущим играм серии.

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#bethesda softworks #id software #doom the dark ages
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