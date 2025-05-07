Но как только возникнет необходимость, стесняться никто не станет.

Инфляция, вопреки популярному мнению, это явление глобальное и неизбежное в условиях рыночной капиталистической экономики. Дорожает всё и всегда, а разница заключается лишь в интенсивности повышения цен. Вот и видеоигры, несмотря на то, что сам процесс их создания постоянно упрощается благодаря наличию уже готовых движков с полным перечнем доступных инструментов и материалов, регулярно дорожают.

Связано это преимущественно с желанием инвесторов игровых компаний повышать свои доходы, и целый ряд крупных издателей, включая Nintendo и Microsoft, уже приступили к повышению цен на премиальные версии своих AAA-игр до $80. Компания Electronic Arts, являющаяся одним из крупнейших участников видеоигрового рынка, пока с этим процессом не торопится, о чём косвенно заявил руководитель компании Эндрю Уилсон.

По словам Уилсона, Electronic Arts пока не вносила изменений в свою финансовую стратегию, а главной задачей компании остаётся выпуск качественных игр, независимо от их стоимости.

Следует понимать, что рост цен на видеоигры за последние несколько лет значительно ускорился: если на протяжении десятка лет AAA-игры в США продавались по цене в $50—$60, то сейчас нередки ценники в $70 за базовое издание, а в обозримой перспективе они повысятся до $80.