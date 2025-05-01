Повышение цен на видеоигры произойдёт в конце года — в так называемый праздничный сезон.

Первого мая, в день, который ранее был известен как День солидарности трудящихся, компания Microsoft недвусмысленно намекнула на то, что в ближайшей перспективе трудиться, чтобы приобрести высокобюджетные видеоигры от её внутренних студий, придётся больше. Как сообщило игровое подразделение корпорации, цены на «некоторые» игры от внутренних студий в праздничный сезон этого года (ноябрь—декабрь) подорожают до $79,99 вместо нынешних $69,99.

Microsoft согласна с тем, что вышеуказанное изменение негативное для конечных пользователей, но отметила, что решение принималось, исходя из текущих рыночных условий и растущей стоимости разработки видеоигр. Учитывая, что внутренних игровых студий у Microsoft теперь несколько десятков, повышение затронет широкий пласт видеоигровой продукции.

Не берёмся судить, почему разработка игр в современной реальности с полностью готовыми движками со всеми необходимыми материалами дорожает, но в целом ничего удивительного в этом нет: повышение цен — это нормальный процесс при рыночном устройстве экономики. На фоне инфляции разработчики требуют больших окладов, а обеспечить их можно только повышением стоимости производимых товаров и услуг.

Стоит отметить, что в игровом сообществе набирает популярность использование подписных сервисов, предлагающих доступ к большому набору видеоигр за фиксированную месячную плату. О повышении стоимости подписки Xbox/PC Game Pass пресс-служба Microsoft не сообщила.

Вместе с играми подорожают и консоли Xbox, но не в конце года, а с сегодняшнего дня. Так, Xbox Series S подорожают на $80, а Xbox Series X — на $100. Консоль Xbox Series X Galaxy Black станет дороже на $130.