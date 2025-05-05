Получилось скромно. Сам мотоцикл собираются разыграть.

Релиз шутера DOOM: The Dark Ages состоится уже через десять дней, а это значит, что сейчас у него начинается самая активная предпродажная подготовка. Так, Bethesda в своей учётной записи в соцсети X для региона Юго-Восточной Азии и Австралии с Новой Зеландией показала настоящий мотоцикл Палача Рока: Harley-Davidson Sportster S, выполненный в стиле грядущего шутера от id Software.

Дизайнерских и уж тем более конструктивных изменений в мотоцикл внесено совсем немного: ограничились лишь «пастью» демона, через которую светит фара, красной «демонической» подсветкой колёс, тёмной окраской мотоцикла с символикой DOOM, а также шлемом и курткой для мотоциклиста в стиле Палача Рока.

Мотоцикл выполнен в единственном экземпляре, и Bethesda собирается разыграть его среди посетителей мероприятия в австралийском городе Сидней по случаю выхода DOOM The Dark Ages.

Напоминаем, что DOOM The Dark Ages является приквелом к DOOM (2016) и DOOM Eternal. Ожидаются новые противники, новое оружие и динамичный игровой процесс, за который геймеры полюбили две предыдущие современные части серии.