На достижение этого результата проекту от Warhorse Studios потребовалось ровно три месяца.

В начале февраля этого года средневековая ролевая игра Kingdom Come Deliverance II добралась до релиза. Продолжение приключений Индржиха получило очень высокие пользовательские оценки и сейчас является одним из возможных претендентов на звание Игры года.

Учитывая, что релиз Grand Theft Auto VI переехал на конец мая следующего года, шансы коллектива Warhorse Studios на получение этого высокого звания значительно возросли, что уже успели в шутку (или не совсем) отметить отдельные представители студии. Да и продажи Kingdom Come Deliverance II этот статус стремительно подтверждают: сегодня Warhorse сообщила о том, что число проданных копий новинки достигло трёх миллионов единиц. Иными словами, пока что игра продаётся в среднем по одному миллиону копий в месяц.

При этом первая часть Kingdom Come Deliverance, добавили разработчики, на сегодняшний день разошлась тиражом в десять миллионов копий. Ей на достижение этого результата потребовалось чуть больше семи лет, а вот к трём миллионам копий первая часть серии шла два с половиной года.