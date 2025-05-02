Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Выход GTA 6 отложен до конца мая 2026 года
Неожиданное известие со стороны Rockstar.

Когда Rockstar Games официально анонсировала Grand Theft Auto VI, предполагалось, что игра выйдет в свет в течение 2025 года. Почти половина года уже миновала, и вот сегодня разработчики поделились печальным известием: релиз отложен, новинка выйдет ещё только через тринадцать месяцев — 26 мая 2026 года.

Представители Rockstar не стали придумывать красивые оправдания, а просто заявили, что перенос релиза Grand Theft Auto VI связан с их желанием использовать дополнительное время на придание проекту должного уровня качества. Разработчики осознают, что сегодняшняя новость опечалит фанатов серии, но рассчитывают на понимание.

Напомним, что действие Grand Theft Auto VI развернётся в современном Вайс-Сити. Изначально планировалось, что первым делом игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Изменились эти планы теперь, после переноса релиза, неизвестно. В любом случае, было бы справедливо и во всех отношениях правильно выпустить ПК-версию одновременно с консольными.

Кто точно вздохнули с облегчением, так это многочисленные разработчики игр: теперь у GTA 6 есть точная дата выхода, к которой можно подготовиться, дабы не попасть в единое с ней окно релиза, потеряв значительную часть аудитории. Если верить западным игровым изданиям, разработчики очень опасались конкуренции с GTA 6, и в особенности — неопределённости в сроках её выхода.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #rockstar north #gta vi #grand theft auto vi
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Дыхание шторма", "Клинер", "Прах": обзор новых фильмов (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
1
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
7
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
190
Об итогах первых 100 дней второго президентства Трампа
19
Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
7
Про Xbox One с Kinect — от концепции Дона Маттрика до реалий Фила Спенсера
1
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
8
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+

Сейчас обсуждают

swr5
15:06
Почему лохотрон? Есть технопарк, есть опытные трассы, есть движущиеся тестовые образцы транспорта. Все работает, но для постройки реальных транспортных линий нужна государственная программа и капиталь...
UST Inc. представила рельсовый беспилотник, способный перевозить пассажиров на скорости до 500 км/ч
николс иванов
14:57
Имеем привычку.Старье выкидывать или сдавать в лом.Двигатели от мопедов и моторолеров не применимы для БПЛА.Или нашли за рубежом?
Тула-200 – "дедушка" русских мотороллеров
Маэстро
14:51
дорогую хату снимает. в нищинских хостелах такой кровати не будет
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
Alex PAW
14:51
ага.. а теперь представь, что Россия не остановится и дойдет до Львова, какова будет цена этой сделке?
Эксперты Reuters прогнозируют долгий путь к прибыли от ресурсной сделки между США и Украиной
Маэстро
14:49
мне ненужны наушники. никакие. звук играх всегда -- выкл. ставлю фоном россию-24 и гамаю. через колонки норм всё звучит.
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
Фельдшер
14:47
Даже прошиты и собраны криво. Это точно наушники, они хоть звук передают? По качеству звука, не спрашиваю - сразу понятно что его нет. "Кровать для мага..." Нет, это очко Саурона следит за тобой.
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
Maksya
14:44
Были подобные уши с алика, подключались в усб, сразу работали без танцев с бубном, и звук норм был, цена около 1.5к. Через полгода, микрофон перестал работать, а потом не всегда определялись в винде, ...
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
dimkahon
14:43
Очередной криворукий и тупой комент.
Глава Epic Games Тим Суини сообщил, что движок Unreal Engine 6 может появиться в ближайшие 2-3 года
Маэстро
14:36
страны одкб не понятно для чего там мы. ваще не понятно с курском . зачем эта одбк. а по факту только сев корея помогла. которая не в одкб. сюр какой то
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
mishustik
14:36
DLSS не дорисовывает кадры , этим занимается другая технология. Не расстраивайся , массовый юзер постоянно путает эти технологии.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем