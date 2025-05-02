Неожиданное известие со стороны Rockstar.

Когда Rockstar Games официально анонсировала Grand Theft Auto VI, предполагалось, что игра выйдет в свет в течение 2025 года. Почти половина года уже миновала, и вот сегодня разработчики поделились печальным известием: релиз отложен, новинка выйдет ещё только через тринадцать месяцев — 26 мая 2026 года.

Представители Rockstar не стали придумывать красивые оправдания, а просто заявили, что перенос релиза Grand Theft Auto VI связан с их желанием использовать дополнительное время на придание проекту должного уровня качества. Разработчики осознают, что сегодняшняя новость опечалит фанатов серии, но рассчитывают на понимание.

Напомним, что действие Grand Theft Auto VI развернётся в современном Вайс-Сити. Изначально планировалось, что первым делом игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Изменились эти планы теперь, после переноса релиза, неизвестно. В любом случае, было бы справедливо и во всех отношениях правильно выпустить ПК-версию одновременно с консольными.

Кто точно вздохнули с облегчением, так это многочисленные разработчики игр: теперь у GTA 6 есть точная дата выхода, к которой можно подготовиться, дабы не попасть в единое с ней окно релиза, потеряв значительную часть аудитории. Если верить западным игровым изданиям, разработчики очень опасались конкуренции с GTA 6, и в особенности — неопределённости в сроках её выхода.