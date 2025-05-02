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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
VGC: Первые обзоры на DOOM The Dark Ages начнут появляться уже через неделю
Это значит, что все выводы об игре можно будет сделать за шесть дней до её выхода.

Новые приключения Палача Рока поступят в продажу только в середине месяца, но разработчики из id Software решили продемонстрировать свою полную уверенность в качестве продукта. Информацией о том, что ознакомиться с первыми обзорами на DOOM The Dark Ages можно будет уже в следующую субботу, 9 мая, в 17:00 по московскому времени, поделился журналист авторитетного игрового издания Video Games Chronicle (VGC), работающий сейчас над рецензией на новинку.

Таким образом, все преимущества и недостатки DOOM The Dark Ages станут достоянием общественности за шесть дней до релиза, и по этой причине мы и отметили высокую уверенность id Software в результатах собственного труда.

Напомним, что DOOM The Dark Ages является приквелом к современным частям серии — DOOM (2016) и DOOM Eternal. Сам игровой процесс при этом не только сохранит привычный темп и стиль, но и расширит их за счёт новых геймплейных возможностей и видов вооружений.

Релиз назначен на 15 мая на всех актуальных платформах, при этом покупатели премиального издания игры смогут приступить к прохождению на два дня раньше остальных.

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#bethesda softworks #id software #doom the dark ages
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