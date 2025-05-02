Это значит, что все выводы об игре можно будет сделать за шесть дней до её выхода.

Новые приключения Палача Рока поступят в продажу только в середине месяца, но разработчики из id Software решили продемонстрировать свою полную уверенность в качестве продукта. Информацией о том, что ознакомиться с первыми обзорами на DOOM The Dark Ages можно будет уже в следующую субботу, 9 мая, в 17:00 по московскому времени, поделился журналист авторитетного игрового издания Video Games Chronicle (VGC), работающий сейчас над рецензией на новинку.

Таким образом, все преимущества и недостатки DOOM The Dark Ages станут достоянием общественности за шесть дней до релиза, и по этой причине мы и отметили высокую уверенность id Software в результатах собственного труда.

Напомним, что DOOM The Dark Ages является приквелом к современным частям серии — DOOM (2016) и DOOM Eternal. Сам игровой процесс при этом не только сохранит привычный темп и стиль, но и расширит их за счёт новых геймплейных возможностей и видов вооружений.

Релиз назначен на 15 мая на всех актуальных платформах, при этом покупатели премиального издания игры смогут приступить к прохождению на два дня раньше остальных.