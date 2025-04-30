В любом случае, игру перенесли на более ранний срок, а это всегда плюс.

Вчера вечером Рэнди Питчфорд, глава компании Gearbox Entertainment, в состав которой входит небезызвестная студия Gearbox Software, порадовал ценителей серии Borderlands, заявив о том, что её четвёртая номерная часть выйдет в свет не 23 сентября, а на полторы недели раньше — 12 сентября.

Несмотря на то, что это известие со всех сторон позитивное, особенно на фоне того, что Питчфорд назвал процесс разработки Borderlands 4 успешным и опережающим график, но существует прослойка геймеров, которые во всех действиях разработчиков видят скрытый смысл. Так, игроки предположили, что на самом деле более ранний релиз Borderlands 4 связан с опасениями Gearbox конкуренции с другими видеоиграми, и преимущественно с Grand Theft Auto VI, выходы которых запланированы примерно на тот же период.

Учитывая, что компания Take-Two Interactive владеет и Rockstar Games, и Gearbox Software, данное предположение можно назвать логичным, однако сам Питчфорд в комментарии изданию Video Games Chronicle опроверг эти слухи, заявив, что решение Gearbox «Буквально на 0 % связано с фактическими или теоретическими датами выхода других [видеоигровых] продуктов».

Естественно, безоговорочно доверять комментариям главы компании не стоит, но определённая логика в них есть: аудитория Borderlands 4 очень слабо пересекается с аудиториями других видеоигр, поэтому опасаться Gearbox некого. Кроме, конечно, GTA 6, которая, если планы не изменятся, станет главным игровым релизом в этом году.