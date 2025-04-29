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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Borderlands 4 перенесли релиз игры — она выйдет на полторы недели раньше
В связи с тем, что разработка движется очень успешно.

Серия Borderlands любима многими, и вполне естественно, что релиз четвёртой номерной части серии является одним из наиболее ожидаемых событий в игровой индустрии. Первоначально выход Borderlands 4 должен был состояться 23 сентября, но сегодня глава Gearbox Studios Рэнди Питчфорд поделился радостным известием: проект поступит в продажу на одиннадцать дней раньше запланированного — 12 сентября.

Питчфорд пошутил на эту тему, справедливо отметив, насколько редки ситуации, когда релиз игры переносится не вперёд, а назад. По словам разработчика, принятое студией решение связано с тем, что разработка идёт активно и успешно — можно сказать, с опережением срока, поэтому никаких накладок возникнуть не должно.

Вскоре публикация главы Gearbox была удалена, а сам он отметил, что перепутал часовые пояса, опубликовав анонс раньше положенного времени. В любом случае, Интернет всё запомнил.

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#2k games #gearbox software #borderlands 4
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