Релиз состоится в 2027 году. Если всё сложится благополучно, конечно.

От различных переизданий, переосмыслений и прочих переделок в игровой индустрии сегодня не застрахованы даже относительно современные проекты. Так, градостроительный симулятор выживания Frostpunk, который в 2018 году пришёлся по душе большому количеству ценителей жанра, в перспективе двух лет получит «переосмысленную» и расширенную версию под названием Frostpunk 1886, анонс которой состоялся сегодня.

Как сообщают разработчики из 11 bit Studios, в обновлённой игре мы вернёмся в Нью-Лондон образца конца XIX века и примем на себя роль Капитана, которому предстоит обеспечить выживание доверившихся ему граждан небольшого поселения. Хотя разработчики упоминают используемый в игре движок как некий Unreal Engine, не называя его конкретную версию, но вполне очевидно, что подразумевается пятая, поскольку именно Unreal Engine 5 сейчас активно используется разработчиками игр, включая именитых.

Помимо привычных по первой части Frostpunk элементов игрового процесса нас также ожидает некий новый контент, отлаженные геймплейные механики, включая появление новых доступных Капитану законов. Проще говоря, ожидайте созерцание котлована с теплогенератором, спасение жителей и пережидание основного удара ледникового периода, но на сей раз в более насыщенном визуальном исполнении.

Релиз Frostpunk 1886 планируют на 2027 год, а в обозримом будущем разработчики начнут публиковать по новинке первые подробности. В Steam уже появилась страничка проекта — в России он также будет доступен для приобретения.