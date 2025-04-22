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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Онлайн» ремастера TES IV Oblivion в Steam превысил 110 тысяч человек через три часа после релиза
Это было вполне предсказуемо.

Сегодня у любителей качественных ролевых игр большой праздник: состоялся релиз долгожданного официального ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion на движке Unreal Engine 5 с современной графикой и применёнными новыми графическими технологиями.

Учитывая, что это без преувеличения громкий анонс, сразу после которого ремастер стал доступен для приобретения в «несанкционных» регионах, логично было предположить, что оценить новинку ринутся многие фанаты серии, включая и тех, кто в своё время по тем или иным причинам воздержались от прохождения «Обливиона».

И вот, как сообщает ресурс SteamDB, спустя всего три часа после выхода ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion его «онлайн» в Steam превысил 110 тысяч человек. На момент написания данной новостной заметки в The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered находились более 116 тысяч игроков.

Причём труд Bethesda совместно с её партнёрским коллективом Virtuos оказался действительно качественным: пользователи Steam сообщают, что перед нами старый добрый Oblivion со всеми его игровыми механиками, но в современном графическом исполнении и без технических огрехов. То есть, именно то, что и хотели фанаты серии. При этом рейтинг The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered в Steam на основе тысячи отзывов составляет 86 %, что вкупе с высокой статистикой «онлайна» можно охарактеризовать как большой успех.

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#the elder scrolls iv oblivion #the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion remastered #the elder scrolls: iv oblivion remastered
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