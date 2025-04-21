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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion может занять 120 Гбайт на накопителе после установки
Об этом сообщил датамайнер, получивший соответствующие сведения в распоряжение.

Считанные часы остаются до того момента, когда игровое сообщество узнает, были ли все слухи касательно ремастера знаковой ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion лишь одной большой и крайне несмешной шуткой, или же проект существует на самом деле.

Пока что все признаки ведут ко второму варианту, и вот вдобавок ко всем имеющимся сведениям датамайнер под ником X0XLEAK сообщил, что пространство, которое графически обновлённый Oblivion займёт на накопителе после установки, составляет 120 Гбайт.

Понятно, что в сравнении с оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion это колоссальный рост занимаемого пространства, однако не стоит забывать, что, судя по утечкам скриншотов из ремастера, обновлённая версия отличается от оригинала масштабно усовершенствованной графической составляющей, включая текстуры высокого разрешения и более детализированные модели объектов.

Кроме того, в современной игровой индустрии уже не приходится удивляться тому, что проекты «весят» по 100 Гбайт и больше. С каждым годом подобных игр становится всё больше, и это вполне естественный процесс развития применяемых в играх технологий.

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#the elder scrolls iv oblivion #the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion remastered #the elder scrolls: iv oblivion remastered
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