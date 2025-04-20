Преимущество, естественно, не на стороне оригинала.

Если верить многочисленным утечкам и инсайдерским донесениям, ремастер культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion выйдет уже завтра. Не будем радоваться раньше времени, поскольку информация хоть и предельно правдоподобная, но всё-таки официально до сих пор не подтверждена. Но вот блогер Cycu1, занимающийся сравнением визуального ряда видеоигр, решил подготовиться к вероятному релизу обновлённой версии Oblivion.

Cycu1 вооружился появившимися в Сети скриншотами ремастера, после чего отправился в те же самые локации, но в оригинальном The Elder Scrolls IV Oblivion, и сделал наглядное сравнение. Строго говоря, победитель в этом сравнении был очевиден изначально: мало для кого секрет, что с графической точки зрения «Облвивион» даже в своё время звёзд с неба не хватал.

Тем не менее, полезно взглянуть на то, что перед нами не просто переиздание с текстурами чуть более высокого разрешения, а действительно полноценный ремастер, значительно омолаживающий культовую игру в техническом плане за счёт использования высокодетализированных моделей и современных технологий освещения и затенения.

Так что если утечки верны, то отправиться в провинцию Сиродил и спасти мир от Кризиса Обливиона на совершенно новом технологическом уровне можно будет уже завтра. Впрочем, если сведения не подтвердятся, расстраиваться по этому поводу не стоит.