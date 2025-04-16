Впрочем, то была информация от бота. Но ведь кто-то в него эту информацию загрузил.

На сегодняшний день существование графически обновлённой версии (ремастера) The Elder Scrolls IV Oblivion практически полностью подтверждено. Об этом твердят инсайдеры и на это предельно ясно намекают слишком правдоподобные утечки скриншотов и иных промо-материалов.

Проще говоря, существование ремастера Oblivion сейчас является секретом Полишинеля, с некой не вполне ясной целью поддерживающимся со стороны разработчиков и издателя. Тем временем фанаты серии The Elder Scrolls продолжают получать подтверждения того, что в новых красках предотвратить Кризис Обливиона все желающие смогут уже на следующей неделе.

Так, один пользователей социальной сети X под ником Ser_Raven18 поинтересовался у официальной техподдержки Xbox, выйдет ли обновлённая версия TES IV Oblivion в «облачном» сервисе Xbox Cloud Gaming. К своему собственному удивлению Ser_Raven18 получил ответ, в котором бот поддержки Xbox заявил о подготовке The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered к релизу 21 апреля. Также бот поддержки добавил, что с первого же дня игра будет доступна по подписке Xbox Game Pass. В качестве подтверждения подлинности этих сообщений Ser_Raven18 опубликовал видеоролик переписки с официальной техподдержкой Xbox.

Следует понимать, что бот не придумывает информацию, а выдаёт сведения, загруженные в него непосредственно операторами техподдержки для ускорения процесса обратной связи с клиентами при популярных вопросах и проблемах. Получается, что в бота раньше времени была загружена конфиденциальная информация.