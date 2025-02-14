Методом «оптимизации».

В успешные времена Ubisoft раздула свой собственный штат до совершенно неадекватных и полностью несоответствующих экономическим масштабам компании размеров. И если условно несколько лет назад, особенно в период пандемии, когда видеоигры были главным доступным развлечением для большинства людей, такой расклад выглядел актуальным, то теперь, когда в самых «играющих» странах непреодолимые экономические и политические проблемы, содержать тысячи, тысячи и ещё раз тысячи сотрудников, занимающихся непонятно чем, это уже непозволительная роскошь.

И вот, Ubisoft от этой роскоши отказывается. Сегодня из финансового отчёта компании стало известно, что она продолжит свою политику сокращения расходов в новом финансовом году, который стартует 1 апреля 2025 года и завершится 31 марта 2026 года. До конца текущего финансового года, добавила Ubisoft, общая сумма средств, сэкономленных за счёт «оптимизации» расходов, превысит 200 млн евро.

Следует помнить, что несмотря на постоянные заявления заинтересованных лиц (издателей, разработчиков) о том, что разработка видеоигр постоянно дорожает, на практике же всё ровно наоборот: производство игр только дешевеет, потому что появляется всё больше инструментов, позволяющих использовать уже готовые материалы вплоть до игровых движков, тем самым колоссально экономя время, а, следовательно, деньги. То, что разработчики набивают себе цену, отказываясь от данных инструментов, это исключительно их проблемы, а не проблемы потребителя.