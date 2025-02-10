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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глава Take-Two признал, что ПК как игровая платформа постоянно увеличивает свою значимость
Но GTA VI выпускать на компьютерах одновременно с консолями издательство всё равно не планирует. Это называется лицемерием.

Исторически сложилось, что игры серии Grand Theft Auto сперва выходили на консолях, а затем, спустя год или даже больше, добирались до персональных компьютеров. Почему всё было именно так, объяснить несложно: в США как на самом играющем рынке доминировали именно игровые консоли, поскольку детей приучали к ним родители, предпочитавшие минимальные трудозатраты в деле дарения своему чаду ценного подарка. Тренд с переходом на персональные игровые компьютеры начался не так давно, но он продолжает развиваться, заняв достойную долю в мировом распределении геймеров по платформам.

Так, Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, известной, как компания, помимо прочих владеющая издательством Rockstar Games, заявил, что персональные компьютеры как игровые платформы играют «всё более значимую роль» в игровой индустрии. Раньше, по словам Зельника, игровая индустрия выстраивалась вокруг консолей, но ситуация меняется, и тенденция, убеждён топ-менеджер Take-Two, продолжится.

Впрочем, необходимо понимать, что процесс, на котором заострил внимание Зельник, не так стремителен и не столь безоговорочен, как может показаться. Из последнего финансового отчёта Take-Two следует, что на долю ПК «и других платформ» приходится лишь около 8 % продаж всех видеоигр компании. Консольные версии игр в портфолио издательства занимают 40 % продаж, мобильные — 52 %.

В связи со всем вышеперечисленным, пожалуй, не стоит удивляться, почему даже такие сугубо компьютерные жанры, как глобальные стратегии, активно портируют на консоли. Деньги — это такая вещь, которой много никогда не бывает. А сверхприбыль на ровном месте — это и вовсе такой аспект, ради которого многие охочие до лёгкого заработка готовы растоптать собственные принципы и убеждения. И это надо всегда иметь в виду.

#игровая индустрия #take-two interactive
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