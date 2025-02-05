Понятно, что в реальности это случится гораздо раньше. Просто так принято.

Electronic Arts совместно с целой когортой трудящихся над серией Battlefield игровых студий уже анонсировала Battlefield Labs — специальную среду для тестирования будущей новинки задолго до её релиза, но под подпиской о неразглашении. Это значит, что проект находится в достаточной степени готовности, чтобы стать хотя бы частично публичным и неизбежно столкнуться с утечками информации, просто потому что по-другому в игровой индустрии в наше время не бывает.

И вот, Electronic Arts сегодня поделилась прямым намёком на то, что релиз не за горами. Как следует из финансового отчёта компании, следующая часть серии милитари-шутеров Battlefield поступит в продажу в 2025/2026 финансовом году, то есть, в период до 31 марта 2026 года.

Понятно, что в реальности перед нами крайний срок сдачи проекта в релиз, и на практике мы увидим новинку гораздо раньше. Традиционно новые игры серии Battlefield выходят в свет осенью. Так что наиболее логичное окно релиза — октябрь—ноябрь текущего года.

Следует понимать, что с момента выхода предыдущей части серии — Battlefield 2042 — к тому моменту пройдёт четыре года. Это весьма длительный срок для данной франшизы, что должно натолкнуть нас на мысль о том, что DICE вместе с Criterion, Motive и Ripple Effect всерьёз взялись за головы и намерены порадовать поклонников серии.