Сама новинка вошла в «ключевую» стадию разработки.

Сейчас любители милитари-шутеров пребывают в ожидании следующей части культовой серии Battlefield. После целой череды провалов, разборов полётов и изменений в подходе к разработке существует реальная надежда на то, что DICE вместе с другими участниками процесса удастся если не повторить успех Battlefield 3 и Battlefield 4, то хотя бы приблизиться к оному.

Разработчики очень серьёзно относятся к грядущему проекту, поэтому сегодня представили вниманию общественности Battlefield Labs. Нет, это не будущая игра как таковая, а специальная среда для её тестирования. Уже сейчас открыта предварительная регистрация на участие в тестировании, а разработчики показали несколько отрывков игрового процесса новинки.

Необходимо понимать, что разработка новой Battlefield, которая пока не имеет ни цифрового индекса, ни подзаголовка, ещё далека от завершения, поэтому далеко не все механики и элементы геймплея, которые фанаты серии увидят в рамках тестирования, войдут в окончательную версию. Равно как и не факт, что в неё не попадёт что-нибудь новое.

В любом случае, тестирование будет закрытым, и разглашению его детали подлежать не будут. Известно лишь, что поиграть дадут в классических режимах «Захват» и «Прорыв», хорошо известных фанатам серии.