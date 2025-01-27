Раздавать — это Epic Games умеет.

Магазин Epic Games для Android и iOS, запущенный в конце 2024 года, пополнился играми сторонних разработчиков. Как и обещала компания, одновременно стартовала программа еженедельных бесплатных раздач игр, аналогичная программе на ПК.

До сих пор в сервисе были доступны только игры от самой Epic Games, такие как Fortnite, Fall Guys и Rocket League Sideswipe. Теперь же каталог расширился на 19 игр, которые можно загрузить, минуя Play Store и App Store.

Первой бесплатной игрой стала Dungeon of the Endless: Apogee от Amplitude Studios, разработчика Humankind и Endless Legend. Эта пошаговая игра в жанре rogue-like сочетает элементы стратегии и защиты башни. Предложение действует до 20 февраля во всех странах, кроме России. Следующей бесплатной игрой станет Bloons TD 6.

Список сторонних игр, доступных в магазине Epic Games:

Dungeon of the Endless: Apogee

Evoland 2

Figment 1

Hidden Folks

Idle Champions

Pilgrims

Out There

Shapez

Samorost 2

Samorost 3

Super Meat Boy Forever

Super Space Club

There Is No Game

Firestone Idle RPG (только на iOS)

Gigapocalypse (только на iOS)

Blade of God X (только на Android)

Mafia City (только на Android)

Office Fight (только на Android)

The Grand Mafia (только на Android)

Мобильное приложение Epic Games Store доступно по всему миру на Android. На iOS магазин доступен только в Европейском Союзе. В последнем обновлении приложения появилась возможность входа в учётную запись Epic Games с сохранением статуса на iOS и Android, а также функция автоматического обновления.