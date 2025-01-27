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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В магазине Epic Games для мобильных устройств на Android и iOS появились бесплатные раздачи и не только
Раздавать — это Epic Games умеет.

Магазин Epic Games для Android и iOS, запущенный в конце 2024 года, пополнился играми сторонних разработчиков. Как и обещала компания, одновременно стартовала программа еженедельных бесплатных раздач игр, аналогичная программе на ПК.

До сих пор в сервисе были доступны только игры от самой Epic Games, такие как Fortnite, Fall Guys и Rocket League Sideswipe. Теперь же каталог расширился на 19 игр, которые можно загрузить, минуя Play Store и App Store.

Первой бесплатной игрой стала Dungeon of the Endless: Apogee от Amplitude Studios, разработчика Humankind и Endless Legend. Эта пошаговая игра в жанре rogue-like сочетает элементы стратегии и защиты башни. Предложение действует до 20 февраля во всех странах, кроме России. Следующей бесплатной игрой станет Bloons TD 6.

Список сторонних игр, доступных в магазине Epic Games:

  • Dungeon of the Endless: Apogee
  • Evoland 2
  • Figment 1
  • Hidden Folks
  • Idle Champions
  • Pilgrims
  • Out There
  • Shapez
  • Samorost 2
  • Samorost 3
  • Super Meat Boy Forever
  • Super Space Club
  • There Is No Game
  • Firestone Idle RPG (только на iOS)
  • Gigapocalypse (только на iOS)
  • Blade of God X (только на Android)
  • Mafia City (только на Android)
  • Office Fight (только на Android)
  • The Grand Mafia (только на Android)

Мобильное приложение Epic Games Store доступно по всему миру на Android. На iOS магазин доступен только в Европейском Союзе. В последнем обновлении приложения появилась возможность входа в учётную запись Epic Games с сохранением статуса на iOS и Android, а также функция автоматического обновления.

#игры #android #epic games #ios #epic games store #программное обеспечение
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