Магазин Epic Games для Android и iOS, запущенный в конце 2024 года, пополнился играми сторонних разработчиков. Как и обещала компания, одновременно стартовала программа еженедельных бесплатных раздач игр, аналогичная программе на ПК.
До сих пор в сервисе были доступны только игры от самой Epic Games, такие как Fortnite, Fall Guys и Rocket League Sideswipe. Теперь же каталог расширился на 19 игр, которые можно загрузить, минуя Play Store и App Store.
Первой бесплатной игрой стала Dungeon of the Endless: Apogee от Amplitude Studios, разработчика Humankind и Endless Legend. Эта пошаговая игра в жанре rogue-like сочетает элементы стратегии и защиты башни. Предложение действует до 20 февраля во всех странах, кроме России. Следующей бесплатной игрой станет Bloons TD 6.
Список сторонних игр, доступных в магазине Epic Games:
- Dungeon of the Endless: Apogee
- Evoland 2
- Figment 1
- Hidden Folks
- Idle Champions
- Pilgrims
- Out There
- Shapez
- Samorost 2
- Samorost 3
- Super Meat Boy Forever
- Super Space Club
- There Is No Game
- Firestone Idle RPG (только на iOS)
- Gigapocalypse (только на iOS)
- Blade of God X (только на Android)
- Mafia City (только на Android)
- Office Fight (только на Android)
- The Grand Mafia (только на Android)
Мобильное приложение Epic Games Store доступно по всему миру на Android. На iOS магазин доступен только в Европейском Союзе. В последнем обновлении приложения появилась возможность входа в учётную запись Epic Games с сохранением статуса на iOS и Android, а также функция автоматического обновления.