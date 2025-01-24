Формально — чтобы отдать все силы кампании. По факту — потому что мультиплеер в DOOM никому не нужен.

Распыление ресурсов на различные сомнительные решения в игровом процессе в современной игровой индустрии — это рискованное решение, которое может повредить основной части проекта. Разработчики из id Software отлично это понимают, поэтому в своём новом проекте DOOM The Dark Ages решили отказаться от мультиплеера.

И вот, сегодня разработчики объяснили, что сделали это в пользу того, чтобы полностью сосредоточиться на одиночной кампании. Как отметил продюсер DOOM The Dark Ages Марти Страттон, в одиночном режиме игрок будет помимо привычного геймплея также летать на драконах и управлять гигантским мехом (экзоскелетом с оружием). По словам Страттона, id Software давно хотела реализовать такие смелые идеи в играх серии, но не могла себе этого позволить из-за необходимости тратить время и ресурсы на мультиплеер.

Чего не стали отмечать разработчики, так это того, что мультиплеер в современных играх серии DOOM нужен лишь крайне мизерной доле геймеров — мы бы даже сказали, что ей можно легко пренебречь. Вот id Software и приняла единственно правильное решение.

DOOM The Dark Ages выйдет в середине мая на всех актуальных платформах. Игра представляет собой приквел DOOM (2016) и DOOM Eternal.