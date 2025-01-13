Внезапно, правда?

Расходы на разработку видеоигр стремительно растут. Помимо очевидного стремления к фотореалистичной графике, на бюджеты влияют и другие факторы: создание огромных игровых миров, неэффективное управление ресурсами и ошибки в планировании. Гонка за графикой давно стала трендом в индустрии. Игровые гиганты стремятся поразить воображение игроков визуальными эффектами, и эта стратегия нередко окупается.

Однако стоимость такого реализма постоянно растёт, а отдача падает. Новое поколение геймеров зачастую предпочитает игры с простой графикой, но развитыми социальными функциями. Как отметил бывший руководитель Square Enix Джейкоб Навок, высококачественная картинка интересна в основном игрокам старшего возраста, тогда как дети выбирают Minecraft, Roblox и Fortnite.

Главной же причиной роста расходов являются затраты на персонал и неумелое управление ресурсами. В дорогих городах, таких как Лос-Анджелес, содержание одного сотрудника обходится студии в 15-20 тысяч долларов в месяц, включая зарплату, льготы и накладные расходы. С увеличением численности команд разработчиков эти расходы растут в геометрической прогрессии.

Игровой журналист Джейсон Шрайер подсчитал, что студия со 100 сотрудниками тратит на них 18 миллионов долларов в год, а студия с 300 сотрудниками — уже 72 миллиона. Разработка Call of Duty: Black Ops III в 2015 году обошлась в 450 миллионов долларов, Modern Warfare (2019) — в 640 миллионов, а Black Ops Cold War (2020) — в 700 миллионов. Над франшизой Call of Duty работает более 3000 человек, и расходы на них огромны.

К росту бюджетов приводят и другие факторы. Современные игры часто могут похвастаться масштабными уровнями и обширными открытыми мирами, на создание которых требуются время и ресурсы. Нередко время и деньги теряются из-за неэффективных рабочих процессов, проблем с внедрением новых технологий и нерешительности руководства. Резкая смена концепции, например, переход от однопользовательской игры к многопользовательскому сервису, также увеличивает расходы.

В индустрии распространены истории о расточительных практиках: отмене функций по прихоти начальства или продолжении работы над уровнями, которые всё равно будут вырезаны из-за плохой коммуникации. Хотя доработка — неизбежная часть создания игр, лишняя работа часто приводит к авралам и перерасходу бюджета. Поэтому, да, разработка дорожает. Но далеко не только из-за вложений студий в создание фотореалистичной картинки.