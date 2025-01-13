Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработка игр дорожает: всему виной не фотореалистичная графика, а неэффективное управление
Внезапно, правда?

Расходы на разработку видеоигр стремительно растут. Помимо очевидного стремления к фотореалистичной графике, на бюджеты влияют и другие факторы: создание огромных игровых миров, неэффективное управление ресурсами и ошибки в планировании. Гонка за графикой давно стала трендом в индустрии. Игровые гиганты стремятся поразить воображение игроков визуальными эффектами, и эта стратегия нередко окупается.

Однако стоимость такого реализма постоянно растёт, а отдача падает. Новое поколение геймеров зачастую предпочитает игры с простой графикой, но развитыми социальными функциями. Как отметил бывший руководитель Square Enix Джейкоб Навок, высококачественная картинка интересна в основном игрокам старшего возраста, тогда как дети выбирают Minecraft, Roblox и Fortnite.

Главной же причиной роста расходов являются затраты на персонал и неумелое управление ресурсами. В дорогих городах, таких как Лос-Анджелес, содержание одного сотрудника обходится студии в 15-20 тысяч долларов в месяц, включая зарплату, льготы и накладные расходы. С увеличением численности команд разработчиков эти расходы растут в геометрической прогрессии.

Игровой журналист Джейсон Шрайер подсчитал, что студия со 100 сотрудниками тратит на них 18 миллионов долларов в год, а студия с 300 сотрудниками — уже 72 миллиона. Разработка Call of Duty: Black Ops III в 2015 году обошлась в 450 миллионов долларов, Modern Warfare (2019) — в 640 миллионов, а Black Ops Cold War (2020) — в 700 миллионов. Над франшизой Call of Duty работает более 3000 человек, и расходы на них огромны.

К росту бюджетов приводят и другие факторы. Современные игры часто могут похвастаться масштабными уровнями и обширными открытыми мирами, на создание которых требуются время и ресурсы. Нередко время и деньги теряются из-за неэффективных рабочих процессов, проблем с внедрением новых технологий и нерешительности руководства. Резкая смена концепции, например, переход от однопользовательской игры к многопользовательскому сервису, также увеличивает расходы.

В индустрии распространены истории о расточительных практиках: отмене функций по прихоти начальства или продолжении работы над уровнями, которые всё равно будут вырезаны из-за плохой коммуникации. Хотя доработка — неизбежная часть создания игр, лишняя работа часто приводит к авралам и перерасходу бюджета. Поэтому, да, разработка дорожает. Но далеко не только из-за вложений студий в создание фотореалистичной картинки.

#аналитика #игры #разработка игр
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
21
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
18
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
36
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
42
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
15
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
6
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
16

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:17
Так Шеша чистый Голлум, его последнее место обитания у Роковой горы. А где она у нас там чисто географически? Хе хе хе
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
informator
17:17
Наркоман одним словом, очередной передоз товара из Колумбии.
Зеленский предложил обменять якобы северокорейских солдат на украинских военнослужащих
Маэстро
17:15
это где же такая страна мордор в которой ты живёшь? выехать без бабла ты не можешь, а как ты жить в США собираешься без денег? там пенсию тебе выплачивать не будут, бесплатного жилья не будет и беспл...
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
_ErOp_
17:15
Я кажется написал про "упорного и упоротого". Но силу он получил именно что "на халяву", очередной "избранный". А вот развивал он её уже сам, так же тупо, с постоянными косяками и напролом.
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
OgoGoLog
17:13
"без бабла норм не выехать" Ты ниоткуда "без бабла" норм не выедешь, Шеша
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
Анатолий Бир
17:12
Ну значит обзоры для коллег ;)
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
Катя Боярышникова
17:10
Да что там муху. Он реально мочу жирной бабы продавщицы пил из полторашки, сам рассказывал. Вкус 90-х, говорил, потом до него дошло что за вкус и выкинул полтарашку. Но было уже поздно, он её вкусил.
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
OgoGoLog
17:06
А знаешь как сохранили? Пообещали не отдавать деньги другим и продолжать обслуживать вложения нацисткой Германии. Т.е. полное экономическое сотрудничество взамен на военный нейтралитет.
МИД Швейцарии рассказали про готовность страны принять встречу Путина и Трампа
FelsheR-zzzzz
17:02
Надо переопросить - может они больше в состав украины хотят!
Опрос показал, что более половины населения Гренландии поддерживает идею о вхождении в состав США
Роман Белый
17:01
Такого же мнения.. да и последние игры... тупо ремейки ..тех игр.. которым хватало видях с 2 Gb видео-памяти )) Да и с мониторами.. сплошная дурость .. гонка за не особо нужным разрешением ! ))
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем