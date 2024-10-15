Речь идёт о запуске Windows-игр на Mac с M1 с предустановленной Asahi Linux в качестве прослойки совместимости.

Спустя несколько лет после появления поддержки Linux на процессорах ARM от Apple команда разработчиков Asahi Linux, возглавляемая Гектором Мартином (известным как «Marcan»), переключила свое внимание на игры. Запуск современных проектов для Windows на Apple Silicon — задача не из простых, но разработчики, похоже, с удовольствием принимают этот вызов.

Asahi Linux — амбициозный проект, целью которого является обеспечение полноценной работы Linux на компьютерах Mac с Apple Silicon. Его инициатором выступил Гектор Мартин, испанский хакер, который провёл, как он сам утверждает, обратный инжиниринг новых процессоров Apple. Marcan давно интересуется играми и взломом домашних консолей, таких как PS4 и Wii. В команде разработчиков также активно участвует Алисса Розенцвейг, которая занимается разработкой графических драйверов.

Именно Алисса Розенцвейг недавно объявила, что запуск игр для Windows на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon, работающих под управлением Asahi Linux, наконец-то стал реальностью. Она рассказала о трудностях, с которыми столкнулась команда при достижении этой цели, отметив, что проделанная работа также улучшит поддержку других непривязанных к играм x86-приложений.

Розенцвейг объяснила, что игры для Windows обычно представляют собой набор x86-двоичных файлов, которые отображают графику через DirectX API, в то время как цель Asahi — заставить эти двоичные файлы работать на ARM Linux с использованием Vulkan. Это требует значительных ресурсов для эмуляции, поэтому для корректной работы самых требовательных игр требуется 16 Гбайт системной памяти.

Новый игровой стек Asahi состоит из трех ключевых компонентов: Fex — эмулятора x86 ISA для ARM; Wine, который транслирует Windows API в Linux; и комбинации DXVK + vkd3d-proton для преобразования вызовов DirectX в Vulkan. Помимо графических API, приложения Windows также по-разному управляют памятью, особенно когда речь идет о размерах страниц, что добавляет еще один уровень сложности.