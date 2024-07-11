Проверено, что она также снижает энергопотребление мобильного чипа.

Компания Arm представила собственную технологию масштабирования изображения для мобильных устройств — Arm Accuracy Super Resolution (Arm ASR). Новинка основана на уже известной AMD FSR2, однако оптимизирована для скромных аппаратных возможностей смартфонов и планшетов. Важно отметить, что Arm публикует исходный код ASR, избавляя разработчиков от лицензионных отчислений.

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Казалось бы, зачем смартфонам с их небольшими экранами технологии масштабирования? Дело в том, что сфера применения Arm-процессоров расширяется: они всё чаще встречаются в ноутбуках и даже десктопах. Да и мобильные игры уже давно перестали быть простыми «таймкиллерами»: на смартфонах сегодня выходят настоящие AAA-проекты.

Тесты ASR, проведённые на графическом чипе Immortalis-G720, показали впечатляющие результаты: прирост частоты кадров при двукратном масштабировании составил 53% (у FSR2 — 36%).

А на чипе MediaTek Dimensity 9300 двукратное масштабирование с помощью ASR снизило энергопотребление на 20% (по сравнению с рендерингом в нативном разрешении 1080p). Остаётся только гадать, будет ли эта экономия энергии заметна на фоне всё более требовательных к ресурсам мобильных игр.

Конечно, ASR — не первое подобное решение. В прошлом году Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution. Однако технология Qualcomm делает ставку на пространственное масштабирование (читай: производительность важнее качества), в то время как Arm ASR использует временнóе масштабирование и тесно интегрируется с игровыми движками, обеспечивая более высокое качество изображения.

У ASR есть все шансы стать востребованной и среди обладателей Microsoft Copilot+ PC — устройств на базе Arm-процессоров. Впрочем, у Microsoft уже есть своя технология — Automatic Super Resolution (Auto SR). Она, правда, уступает ASR в качестве, зато использует вычислительные мощности ИИ-ускорителя (NPU), которым пока могут похвастаться лишь отдельные модели устройств.

Главное преимущество Arm ASR в том, что она знакома многим разработчикам благодаря своей «прародительнице» — AMD FSR2. Освоить API и настройки ASR для опытных программистов не составит труда. А открытая лицензия значительно упростит внедрение технологии в кроссплатформенные проекты.