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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Arm представила свою технологию масштабирования изображения для мобильных устройств, построенную на базе AMD FSR2
Проверено, что она также снижает энергопотребление мобильного чипа.

Компания Arm представила собственную технологию масштабирования изображения для мобильных устройств — Arm Accuracy Super Resolution (Arm ASR). Новинка основана на уже известной AMD FSR2, однако оптимизирована для скромных аппаратных возможностей смартфонов и планшетов. Важно отметить, что Arm публикует исходный код ASR, избавляя разработчиков от лицензионных отчислений.

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Казалось бы, зачем смартфонам с их небольшими экранами технологии масштабирования? Дело в том, что сфера применения Arm-процессоров расширяется: они всё чаще встречаются в ноутбуках и даже десктопах. Да и мобильные игры уже давно перестали быть простыми «таймкиллерами»: на смартфонах сегодня выходят настоящие AAA-проекты.

Тесты ASR, проведённые на графическом чипе Immortalis-G720, показали впечатляющие результаты: прирост частоты кадров при двукратном масштабировании составил 53% (у FSR2 — 36%).

А на чипе MediaTek Dimensity 9300 двукратное масштабирование с помощью ASR снизило энергопотребление на 20% (по сравнению с рендерингом в нативном разрешении 1080p). Остаётся только гадать, будет ли эта экономия энергии заметна на фоне всё более требовательных к ресурсам мобильных игр.

Конечно, ASR — не первое подобное решение. В прошлом году Qualcomm представила Snapdragon Game Super Resolution. Однако технология Qualcomm делает ставку на пространственное масштабирование (читай: производительность важнее качества), в то время как Arm ASR использует временнóе масштабирование и тесно интегрируется с игровыми движками, обеспечивая более высокое качество изображения.

У ASR есть все шансы стать востребованной и среди обладателей Microsoft Copilot+ PC — устройств на базе Arm-процессоров. Впрочем, у Microsoft уже есть своя технология — Automatic Super Resolution (Auto SR). Она, правда, уступает ASR в качестве, зато использует вычислительные мощности ИИ-ускорителя (NPU), которым пока могут похвастаться лишь отдельные модели устройств.

Главное преимущество Arm ASR в том, что она знакома многим разработчикам благодаря своей «прародительнице» — AMD FSR2. Освоить API и настройки ASR для опытных программистов не составит труда. А открытая лицензия значительно упростит внедрение технологии в кроссплатформенные проекты.

#arm #апскейлинг #технологии масштабирования #amd fsr2 #arm asr
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