Анонс был ожидаемый, но всё равно приятно.

Ещё когда Microsoft только анонсировала своё игровое мероприятие Xbox Games Showcase 2024, стало очевидно, что нас ждёт много важных и хороших игровых новостей. Первой такой важной и хорошей новостью стал полноценный анонс следующей части серии DOOM. Новинка, как и писали ранее инсайдеры, носит подзаголовок The Dark Ages, а её релиз назначен на следующий, 2025-й год.

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Подзаголовок The Dark Ages выбран не просто так: сеттингом новой части DOOM станут своеобразные тёмные века — ближе к Средневековье.

Подробности проекта будут поступать постепенно, тем более что более конкретных сроков сдачи DOOM The Dark Ages в релиз, кроме как весьма обобщённый «2025-й год» в нашем распоряжении нет. Зато мы уже знаем, что игра выйдет на ПК и консолях семейства Xbox. О доступности на PlayStation 5 и будущих поколениях приставок от Sony пока не упоминается.