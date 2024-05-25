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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Первые подробности Doom: The Dark Ages — новой части именитой серии «адских» шутеров, которую анонсируют 9 июня
Проверенный инсайдер выдал пачку новостей.

Хорошо зарекомендовавший себя инсайдер Том Хендерсон дал интервью профильному порталу Insider Gaming, в котором лично подтвердил слухи о скором анонсе новой Doom. Более того, проверенный информатор даже раскрыл кое-какие детали грядущего проекта.

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Ранее о готовящемся анонсе новой Doom в рамках Xbox Games Showcase 2024 намекал старший редактор издания The Verge Том Уоррен. Журналисты издания Eurogamer тоже слышали о готовящемся анонсе — кажется, он действительно состоится.

И вот сейчас Том Хендерсон заявляет, что новая часть серии «адских» шутеров действительно выйдет на грядущей Xbox Games Showcase 2024. Ещё в прошлом году для новой Doom уже упоминалось название Doom Year Zero, но сейчас инсайдер утверждает, что оно было временным. Новый проект на самом деле получит название Doom: The Dark Ages, он находится в разработке не меньше четырёх лет.

Том Хендерсон также утверждает, что новая Doom будет вдохновлена Средневековьем. Информатор сделал осторожное предположение о том, что действие шутера станет происходить в дни средневековой юности Палача Рока. Напомним, выставка Xbox Games Showcase 2024 пройдет вечером 9 июня и начнётся в 20:00 по московскому времени.

#bethesda #doom #xbox games showcase 2024 #doom the dark ages
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