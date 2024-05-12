Но «осадочек остался».

Компания Unity опубликовала финансовый отчёт по итогам первого квартала 2024-го, в котором раскрыла информацию о текущем положении дел с реструктуризацией. Так вот, данный процесс действительно завершён, о чём оперативно и узнали инвесторы.

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Ключевые параметры ведения бизнеса за квартал и сравнение с цифрами аналогичного периода по прошлому году представлены ниже:

общий доход составил $460 миллионов — это ниже на 8 % по сравнению с прошлым годом;

доходы подразделения Create Solutions составили $133 миллиона — выше на 17 %;

доходы подразделения Grow Solutions составили $294 миллиона — ниже на 4 %;

чистые убытки компании превысили $291 миллион — в прошлом году их было только $254 миллиона.

Если конкретно расписать, чем занимается каждое из упомянутых подразделений, то ситуация получается следующая:

подразделение Grow Solutions занимается непосредственно разработкой и продвижением мобильных игр;

подразделение Create Solutions включает в себя разработку и распространение движка Unity — тут учитываются продажи подписок для разработчиков и сделок с крупными компаниями.

Из отчёта Unity также стало понятно, что компания действительно пришла в себя после скандала с реформированием системы подписки. Всё верно: количество пользователей движка выросло.