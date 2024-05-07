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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Microsoft закрыла сразу три игровые студии, которые подарили нам Prey, The Evil Within и Hi-Fi Rush
Кого там до сих пор Фил, ну, то самое? Разве что, только самого себя.

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В прессе появилось новое заявление, которое напрямую затрагивает деятельность трёх купленных Microsoft игровых студий. В заметках СМИ речь идёт о том, что глава Xbox Game Studios Мэтт Бути разослал внутреннее письмо с грустной новостью: Microsoft закрывает несколько внутренних студий Bethesda.

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Речь идёт о трёх компаниях, про две из них вы точно хорошо слышали:

  • Tango Gameworks — создатели The Evil Within и прекрасного прошлогоднего музыкального слэшера Hi-Fi Rush.
  • Arkane Austin — разработчики Prey (который 2017 года) и Redfall. Отдельные сотрудники Arkane Austin перейдут работать над другими проектами Bethesda.
  • Alpha Dog Games — создатели мобильного проекта Mighty DOOM. Студия завершит свою работу 7 августа.

Все три упомянутые компании закрываются полностью: если не брать отдельных счастливчиков из Arkane Austin, которых переведут в другие компании Bethesda, то работу потеряет действительно много людей.

Ещё в заявлении Мэтта Бути речь шла о Roundhouse Games — студии, которая состояла из бывших сотрудников Human Head Studios после провального релиза Rune II. Команда также успела поработать над Redfall, но сейчас её сотрудников перевели в ZeniMaz Online Studios в помощь команде The Elder Scrolls Online.

Руководитель Xbox Game Studios в своём письме подчеркнул, что закрытие студий произошло вовсе не потому, что там плохо работали. Всё дело в желании Microsoft «создать пространство для увеличения инвестиций в другие части портфолио и сосредоточиться на приоритетных играх». Наверное, после этих слов уволенным сотрудникам сразу полегчало. Или нет?

#microsoft #tango gameworks #prey #the evil within #arkane austin #hi fi rush #alpha dog games #royndhouse games
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