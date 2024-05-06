Sony, не шути с ПК-боярами, это тебе не лоялисты с PlayStation.

Мы стали свидетелями того самого случая, когда общественность (игроки) за короткий период времени смогла убедить крупную корпорацию (Sony) в опрометчивости своих действий. Речь, как вы уже поняли, идёт о громком скандале, связанном с шутером Helldivers 2.

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Напоминаем хронологию конфликта. Несколько дней назад Sony объявила, что аккаунт PlayStation Network должен стать обязательным для запуска ПК-версии Helldivers 2. За этим объявлением сразу последовал беспощадный «ревью-бомбинг» от возмущённых игроков в Steam. Общие отзывы в сервисе Valve очень быстро опустились до «смешанных», а недавние и вовсе до «в основном отрицательных».

Предупреждение о необходимости PSN для Helldivers 2 с самого начала было размещено на странице в Steam — даже до релиза. С 6 мая требование о наличии PSN-аккаунта должно было вступить в силу для всех пользователей, а с 30 мая — для текущих. Причём, Sony пыталась убедить игроков, что подобные ограничения обусловлены «защитой ценностей безопасности». Последнее выглядит особенно нелепо, поскольку сетевые службы Sony не единожды взламывались хакерами, которые затем рассказывали о небезопасных способах и приёмах хранения личной информации пользователей.

После начавшегося «ревью-бомбинга» в Steam пропала возможность купить Helldivers 2 более чем в 170 странах по причине того, что там официально не представлен сервис PlayStation Network. В России, если что, купить проект не имелось возможным изначально. Такая рестрикция особенно возмутила геймеров, ранее купивших Helldivers 2 в том регионе Steam, где нет PSN. Например, пользователей магазина Valve из Казахстана это тоже касается.

Оценив масштаб бедствия, Sony после завершения выходных приняла в данной ситуации единственно верное решение — она сообщила об отказе от обязательной привязки аккаунта PSN для Helldivers 2 на ПК. В свежем заявлении компания дала понять, что всё ещё изучает аудиторию геймеров на ПК, а те самые гневные отзывы оказались для неё «бесценными».

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Пока можно с уверенностью утверждать, что обновление с обязательной привязкой PSN в ближайшее время не выйдет. Sony также пообещала держать сообщество в курсе своих дальнейших действий. На момент написания данного материала Helldivers 2 всё ещё не доступна для покупки в тех самых 170 регионах Steam, но тут уже можно кивать на расторопность Valve.