Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Супердемократия» победила: Sony отказалась от обязательной привязки аккаунта в PSN для Helldivers 2 на ПК
Sony, не шути с ПК-боярами, это тебе не лоялисты с PlayStation.

реклама

Мы стали свидетелями того самого случая, когда общественность (игроки) за короткий период времени смогла убедить крупную корпорацию (Sony) в опрометчивости своих действий. Речь, как вы уже поняли, идёт о громком скандале, связанном с шутером Helldivers 2.

реклама

Напоминаем хронологию конфликта. Несколько дней назад Sony объявила, что аккаунт PlayStation Network должен стать обязательным для запуска ПК-версии Helldivers 2. За этим объявлением сразу последовал беспощадный «ревью-бомбинг» от возмущённых игроков в Steam. Общие отзывы в сервисе Valve очень быстро опустились до «смешанных», а недавние и вовсе до «в основном отрицательных».

Предупреждение о необходимости PSN для Helldivers 2 с самого начала было размещено на странице в Steam — даже до релиза. С 6 мая требование о наличии PSN-аккаунта должно было вступить в силу для всех пользователей, а с 30 мая — для текущих. Причём, Sony пыталась убедить игроков, что подобные ограничения обусловлены «защитой ценностей безопасности». Последнее выглядит особенно нелепо, поскольку сетевые службы Sony не единожды взламывались хакерами, которые затем рассказывали о небезопасных способах и приёмах хранения личной информации пользователей.

После начавшегося «ревью-бомбинга» в Steam пропала возможность купить Helldivers 2 более чем в 170 странах по причине того, что там официально не представлен сервис PlayStation Network. В России, если что, купить проект не имелось возможным изначально. Такая рестрикция особенно возмутила геймеров, ранее купивших Helldivers 2 в том регионе Steam, где нет PSN. Например, пользователей магазина Valve из Казахстана это тоже касается.

Оценив масштаб бедствия, Sony после завершения выходных приняла в данной ситуации единственно верное решение — она сообщила об отказе от обязательной привязки аккаунта PSN для Helldivers 2 на ПК. В свежем заявлении компания дала понять, что всё ещё изучает аудиторию геймеров на ПК, а те самые гневные отзывы оказались для неё «бесценными».

Народное творчество по теме

Пока можно с уверенностью утверждать, что обновление с обязательной привязкой PSN в ближайшее время не выйдет. Sony также пообещала держать сообщество в курсе своих дальнейших действий. На момент написания данного материала Helldivers 2 всё ещё не доступна для покупки в тех самых 170 регионах Steam, но тут уже можно кивать на расторопность Valve.

#sony #helldivers 2 #arrowhead game studios
1
Показать комментарии (1)
Геймеры обвалили рейтинг Helldivers 2 в Steam из-за требования привязки к PSN
ПК-версия «демократического» шутера Helldivers 2 вскоре потребует наличия привязанного PSN-аккаунта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
74
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
196
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
5
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
1
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
7
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
27
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
4
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
5
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
2
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Eppius
14:29
Нарисуют сколько хочешь.
Сотовые операторы США просят $3 млрд на замену оборудования Huawei и грозят массовыми отключениями
Vorvort
14:28
Эль хер, я тебе честно ответил: с 38 fps играть не буду. Ни платно, ни с торрента. И 38 fps в игре - это как раз показатель оптимизации, технически не подкован ты.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Бот_Пригожина_03081
14:28
Дутые гигагерцы синих.
Базовый профиль Intel должен снижать PL2 мощность флагманских процессоров до 188 Вт
Иван Горыныч
14:28
Можно конечно долго смеяться, но южнокорейские верфи Daewoo расторгли договор с РФ на постройку газовозов для СПГ2, если кто не в теме, дальневосточная Звезда всего лишь достраивает ...
Поставки российского сжиженного газа в ЕС в апреле составили 46 % от общего объёма экспорта СПГ
Gyges
14:27
Как же задолбала эта Сони. Интересно что Стим не забанил ревью-бомбинг, он же вроде блокирует такие вещи
«Супердемократия» победила: Sony отказалась от обязательной привязки аккаунта в PSN для Helldivers 2 на ПК
Бот_Пригожина_03081
14:27
Так и запишем: сша против прогресса во всем мире.
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
Алексей Каверин
14:27
И что характерно в США кроме особо одарённых юродивых никто даже не заикается о том что они не признают легитимность Путина.
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Eppius
14:25
Ваши предложения?
ВС РФ начали подготовку к ядерным учениям в ответ на необдуманные заявления западных политиков
Бот_Пригожина_03081
14:25
Списка нет, есть картинка:
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
Иван Горыныч
14:20
Бред сивой кобылы, одна РПГ Муха разожгет мангал с отрывом башни и разрыв безбашенных идиотов внутри .🤣🤣🤣
Популяция «Царь-мангалов» увеличивается: в зоне СВО замечен закованный в «панцирь» танк с противоминным тралом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем