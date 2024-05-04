Разработчикам игры, пока не поздно, надо откатывать решение.

У Helldivers 2 на ПК всё было хорошо: игра жила себе и очень даже успешно развивалась. Видимо, стабильности и позитива разработчикам было недостаточно, и они захотели хаос и негатив. В частности, на этой неделе разработчики из Arrowhead Game Studios сообщили, что ПК-версию Helldivers 2 надо будет привязывать к учётной записи PSN.

реклама

Сами понимаете, как данное решение восприняли игроки: как минимум как на нападение на свой быт, а это самое страшное. В итоге на сегодняшний день актуальный пользовательский рейтинг боевика в Steam обвалился до «в основном отрицательного», а общий — до «смешанного».

Популярность, конечно, это хорошо, но такой ценой девелоперы из Arrowhead её добиваться не готовы. Поэтому руководитель коллектива Йохан Пилестедт заявил, что студия постарается загладить вину и возвратить доверие пользователей.

Как это можно сделать, не отказавшись от идеи привязки Steam-версии игры к PSN, который, к слову, не везде доступен, а в случае с российскими непринципиальными геймерами, которые приобретали Helldivers 2 обходными путями, и вовсе помечен «чёрной меткой», вопрос повышенной сложности. Учитывая, что решение наверняка спускалось от Sony — самим разработчикам это всё совершенно ни к чему — бытует мнение, что Helldivers 2 пора прощаться с «онлайном» на ПК.