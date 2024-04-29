Дескать, «у нас всё намного лучше», а не как у «этих».

30 апреля открывается доступ к Gray Zone Warfare – экшен-шутеру с элементами выживания. Разработчики из студии Madfinger презентовали новый трейлер, который демонстрирует ключевые особенности проекта. В какой-то момент авторы посчитали нужным отметить, что перед нами реалистичный экшен, а не «Тарков», разработчикам которого в последнее время изрядно досталось (за дело).

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Madfinger акцентирует внимание на возможностях PvEvP и PvE, которые будут доступны в Gray Zone Warfare уже на этапе раннего доступа, — в отличие от модели, предложенной Escape from Tarkov, где PvE-компонент планируется ввести спустя некоторое время и за отдельную плату.

В ходе закрытого альфа-тестирования игры её авторы пригласили известных YouTube-блогеров для получения обширного потока обратной связи — этому тоже нашлось своё отражение в представленном видеоролике. Уже на данным этапе игра может предложить следующее: сражения наёмных отрядов на выдуманном острове, аккуратное перемещение по карте как ключ к выживанию, детализированная баллистика и глубокая система персонализации.

Gray Zone Warfare предлагает знакомый геймплей на основе выполнения различных миссий, поиска ресурсов и эвакуации. Отличительной особенностью шутера является динамичный открытый мир с постоянно происходящими там событиями и увлекательным глобальным сюжетом.

Для Gray Zone Warfare будет доступно несколько изданий, цена на которые начинается от $34,99 и доходит до $99,99. За покупку разных сборников полагаются разные уровни стартового снаряжения, разное количество игровой валюты и отличающиеся размеры инвентаря для хранения добычи. Старт игры намечен на 30 апреля через Steam с неопределённым периодом нахождения в раннем доступе.