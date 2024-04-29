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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Скандал с анонсом дорогого издания для шутера Escape from Tarkov вынудил разработчиков «откатить» часть изменений
Больше никакого эксклюзивного PvE-режима.

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Скандал с анонсом издания The Unheard Edition для лутер-шутера Escape from Tarkov не утихает. Уникальное предложение за 11 тысяч рублей удивило не только своей невменяемой стоимостью, но также особым предложением — доступом к кооперативному режиму PvE с сохранением прогресса, который не пропадает после «вайпа».

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Руководитель студии, Никита Буянов, вынужден был извиниться перед игроками и опубликовать специальный пост с пояснениями — есть много позитивных изменений.

Речь идёт о следующих правках:

  • Владельцам издания Edge of Darkness предоставят бессрочный доступ к режиму PvE, отходя от предварительного плана ограничения в шесть месяцев. Внедрение будет проходить постепенно, это обусловлено ограниченными серверными мощностями студии. Планируется также расширение PvE новыми возможностями, включая поддержку модификаций.
  • Игровые бонусы нового издания The Unheard Edition будут скорректированы, а игроки, обновившие свои издания по первоначальной цене, получат дополнительные поощрения.
  • У владельцев издания The Unheard Edition не будет приоритета в системе подбора матчей, чтобы обеспечить равные условия для всех игроков. Вместо этого владельцам 11-тысячного сборника предоставят больше уникального контента.

В рамках дискуссии в социальной сети Reddit Буянов дополнительно уточнил, что покупатели Edge of Darkness получат доступ ко всем будущим платным дополнениям (DLC). При этом само понятие DLC вызвало вопросы у игрового сообщества, требуя ясности в его определении. Дело в том, что PvE режим также может рассматриваться как расширение игры, хотя изначально он не был включён в Edge of Darkness. Здесь ещё стоит дождаться официального разъяснения от разработчика.

#escape from tarkov #battlestate games
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В шутере Escape from Tarkov появились времена года — это влияет на визуальное и звуковое оформление локаций
Новое издание Escape from Tarkov стоит 11 тысяч рублей — далеко не всем игрокам это понравилось
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