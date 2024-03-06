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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована ПК-версия Ghost of Tsushima: поддержка ультрашироких мониторов, Steam Deck, DLSS 3, FSR 3 и многое другое
Появилась страница игры в Steam, релиз намечен на 16 мая текущего года.

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Мы в очередной раз стали свидетелями, как проверенные инсайдеры выдали собранную от анонимных источников информацию, которая полностью подтвердилась. На протяжении двух последних дней в Сети публиковались сведения о запланированном на 6 марта анонсе PC-версии ролевого экшена Ghost of Tsushima. И анонс действительно состоялся.

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Компания Nixxes Software совместно с Sony объявила о расширении платформенной географии упомянутого выше проекта. Ghost of Tsushima выйдет на ПК уже 16 мая текущего года, страница с игрой появилась в Steam. «Призрак Цусимы: Режиссёрская версия» — такое название получило полное издание.

За оформление предзаказа игрокам гарантирован ранний доступ, а также доступ к следующим предметам в день выхода игры:

  • верный конь из режима «Новая игра +»;
  • облачение путника, достойное опытного воина;
  • краска для изрубленных доспехов в лавке Баку.

Если же геймер дополнительно решит свою учётную запись Steam с учётной записью для PlayStation Network, то он получит ранний доступ к следующим предметам: одеяние великого лучника, оберег Пёсьей Дружбы. В техническом плане ПК-версия Ghost of Tsushima тоже готова преподнести игрокам кое-что интересное:

  • разблокированный счётчик частоты кадров и множество графически параметров для разных конфигураций — от высокопроизводительных систем до портативных игровых ПК;
  • поддержка мониторов с разрешениями UltraWide (21:9), Super Ultrawide (32:9) и конфигураций трёх мониторов (48:9);
  • поддержка технологий масштабирования и генерации кадров NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и NVIDIA DLAA для улучшения качества изображения;
  • полная поддержка контроллера DualSense и традиционной связки «мышь и клавиатура».

«”Призрак Цусимы” — это приключенческий боевик с открытым миром, действие которого разворачивается в феодальной Японии. Самурай Дзин Сакай готов на всё, чтобы защитить остров Цусима от монгольского вторжения. В игре много боевых сцен с видом от третьего лица. Битвы на мечах и с использованием дальнобойного оружия часто включают сцены расчленения и обезглавливания, которые сопровождаются потоками крови. В игре допустимы бесшумные убийства исподтишка. В игровых сценах и видеороликах присутствует насилие и увечья: в частности, сожжение человека заживо, отрубание головы и её демонстрация перед камерой, брызги и пятна реалистичной красной крови», — гласит описание проекта в Steam.

#ghost of tsushima #nixxes software #sucker punch productions #playstation pc
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Ролевой экшен Ghost of Tsushima вскоре выйдет на ПК — так утверждает проверенный инсайдер
Ещё один инсайдер утверждает, что анонс ПК-версии ролевого экшена Ghost of Tsushima состоится 6 марта
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