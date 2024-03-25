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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Данные опроса: крупные игровые студии стараются меньше рисковать в условиях замедления роста всего рынка
Игры и студии множатся, но что с их аудиторией?

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Разработчики нескольких игровых компаний поделились своим видением насчёт текущего положения дел в игровой индустрии. Данная информация была озвучена на конференции Game Developers Conference 2024 в беседе с журналистами Bloomberg.

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В современных условиях бюджеты на создание крупных проектов с каждым годом только увеличиваются. Сейчас в отдельных случаях с AAA-релизами речь может идти о сумме до 300 миллионов долларов за проект. Мартин Сибилл, вице-президент Tencent, подчёркивает, что эти цифры приравниваются к затратам на блокбастеры в кинематографе, что делает вовлечение в рискованные начинания всё менее привлекательным.

Компании говорят о повышенной осторожности в части принятия решений относительно новых игровых проектов. В качестве ключевой причины этому разработчики указывают на общее замедление роста игровой индустрии. Прогнозы NewZoo свидетельствуют о том, что в 2024 году прирост рынка ожидается менее 1%. Эта ситуация заставляет руководителей студий пересматривать свои стратегии и отдавать предпочтения в пользу безопасных вложений, гарантирующих стабильный доход.

К счастью, есть ещё такие издатели как Devolver Digital, который не собирается отступать от своей уникальной тактики работы с небольшими разработчиками. Компания делает акцент на проекты с бюджетами от 1 до 5 миллионов долларов, поскольку по мнению представителей издателя, подобные игры до сих пор оправдывали ожидания в плане успеха и, соответственно, получаемого дохода.

Требования рынка к качеству игр непрерывно возрастают, это ставит под угрозу вхождение сюда новых серьёзных участников. У геймеров давно сложились завышенные ожидания к крупным проектам по части графики, геймплея и, скажем так, общего впечатления от продукта. Сотрудники крупных студий жалуются, что устанавливать всё новые стандарты качества становится всё сложнее при отсутствии значительных инвестиций.

#игры #игровая индустрия
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