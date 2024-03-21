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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Со следующего сезона Overwatch 2 все игроки будут получать новых персонажей сразу и без изнурительной прокачки
Неужели какие-то позитивные изменения?

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Геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер раскрыл информацию насчёт запланированных изменений в условно-бесплатном геройском шутере, которые должны стартовать одновременно с запуском десятого сезона.

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Прежде всего, Blizzard перестанет добавлять новых героев в Overwatch 2 через боевой пропуск. Их начнут делать бесплатными для всех игроков. Раньше, напомним, геймерам для разблокировки новых персонажей требовалось покупать премиальный боевой пропуск (мгновенное получение) или тратить много времени (прохождение нескольких десятков этапов) на получение бесплатно. Разработчики посчитали, что новый и очень простой способ получения героев должен очень понравиться геймерам, поэтому они даже в микроблоге пошутили, что это не опечатка, а «игрокам это не снится».

Также в бесплатный и премиальный боевые пропуски добавят монеты Overwatch, на которые можно приобретать косметические предметы. Игроки смогут выжать из боевого пропуска максимум 600 таких моне. До этого бесплатно можно было заработать 540 монет, выполняя испытания.

Аарон Келлер также рассказал, что в десятом сезоне в Overwatch 2 пройдёт общедоступное тестирование игрового режима Clash с пятью точками для захвата и карты «Ханаока» для него. Полноценный релиз режима Clash состоится позже в 2024 году, на старте для него будут доступны две карты. А уже в одиннадцатом сезоне появится новая карта Рунасапи для режима «Натиск». разработчики выпустят две карты.

#blizzard #overwatch 2
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