Первые скриншоты подтверждают источник вдохновения.

Польская студия Covenant.dev, которую мы знаем по стратегии Gord, анонсировала свою новую игру — сюрреалистичный симулятор выживания To the Star. Команда, основанная экс-продюсером The Witcher 3: Wild Hunt Стэном Джастом, утверждает, что их новое произведение вдохновлено «Алисой в стране чудес».

Действие To the Star будет происходить в фэнтезийном мире, где игрок (один или в группе с сопартийцами) станет создавать странные предметы и принимать участие в битвах с не менее причудливыми врагами. Всё это — во имя разгадки тайны упавшей звезды.

Система крафта To the Star позволит создавать странные блюда из неожиданных ингредиентов. Для понимания, тут разрешат что-то сделать из подавленных эмоций и потерянных снов. Скушав такое снадобье, герой сможет усилить показатель атаки или же бросить его во врага, чтобы изменить уже ему какие-то характеристики.

«Раскройте свой творческий потенциал с помощью нашей невероятно гибкой системы крафта. Объединяйте широкий спектр материалов (включая осязаемые эмоции!), чтобы создавать диковинные и функциональные предметы, которые помогут вам в путешествии. От практических инструментов до причудливых гаджетов — возможности безграничны», — гласит официальное описание проекта в Steam. Там же доступны первые скриншоты, которые демонстрируют действительно причудливый визуальный ряд To the Star.

Грядущий сюрреалистичный симулятор от разработчиков Gord также сможет игрокам проводить время после жёстких стычек в волшебном измерении Briefbase. Находиться оно будет внутри чемоданчика, где также разрешат строить и обустраивать собственную «берлогу».

To the Star снабдят кооперативом с поддержкой до четырёх человек, поддержкой пользовательских модификаций и современной графикой на базе движка Unreal Engine 5. У проекта, как мы уже сказали, есть своя страничка в Steam, где уже объявлено о поддержке русского языка.

Даты релиза у To the Star пока нет, но сначала симулятор появится в раннем доступе Steam,где пробудет некоторое время, пока авторы добавят все нужные механики, локации и прочие вещи из финальной версии.