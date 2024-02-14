Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Основанная разработчиком третьего «Ведьмака» студия анонсировала сюрреалистичный симулятор To the Star, вдохновлённый «Алисой в стране чудес»
Первые скриншоты подтверждают источник вдохновения.

реклама

Польская студия Covenant.dev, которую мы знаем по стратегии Gord, анонсировала свою новую игру — сюрреалистичный симулятор выживания To the Star. Команда, основанная экс-продюсером The Witcher 3: Wild Hunt Стэном Джастом, утверждает, что их новое произведение вдохновлено «Алисой в стране чудес».

реклама

Действие To the Star будет происходить в фэнтезийном мире, где игрок (один или в группе с сопартийцами) станет создавать странные предметы и принимать участие в битвах с не менее причудливыми врагами. Всё это — во имя разгадки тайны упавшей звезды.

Система крафта To the Star позволит создавать странные блюда из неожиданных ингредиентов. Для понимания, тут разрешат что-то сделать из подавленных эмоций и потерянных снов. Скушав такое снадобье, герой сможет усилить показатель атаки или же бросить его во врага, чтобы изменить уже ему какие-то характеристики.

«Раскройте свой творческий потенциал с помощью нашей невероятно гибкой системы крафта. Объединяйте широкий спектр материалов (включая осязаемые эмоции!), чтобы создавать диковинные и функциональные предметы, которые помогут вам в путешествии. От практических инструментов до причудливых гаджетов — возможности безграничны», — гласит официальное описание проекта в Steam. Там же доступны первые скриншоты, которые демонстрируют действительно причудливый визуальный ряд To the Star.

Грядущий сюрреалистичный симулятор от разработчиков Gord также сможет игрокам проводить время после жёстких стычек в волшебном измерении Briefbase. Находиться оно будет внутри чемоданчика, где также разрешат строить и обустраивать собственную «берлогу».

To the Star снабдят кооперативом с поддержкой до четырёх человек, поддержкой пользовательских модификаций и современной графикой на базе движка Unreal Engine 5. У проекта, как мы уже сказали, есть своя страничка в Steam, где уже объявлено о поддержке русского языка.

Даты релиза у To the Star пока нет, но сначала симулятор появится в раннем доступе Steam,где пробудет некоторое время, пока авторы добавят все нужные механики, локации и прочие вещи из финальной версии.

#to the star #covenant dev
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
29
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
87
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
50
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
9
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
1
Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
6

Сейчас обсуждают

Kira625
17:06
А чего про свои миражи то промолчали?
Французские журналисты заявили, что F-16 нужно было передавать ВСУ в 2023г, а сейчас слишком поздно
PanzerK
17:04
Шо сынко не так с матчастью?
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Колючка
17:01
"Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86" Вытесняют так, что уже какую долю рынка заняли? Аж, целый 1% ?
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
swr5
16:57
Nvidia не интересна, ждем во второй половине года новый флагман от AMD.
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
Алексей Козлов
16:51
и чë, начальные княуты тоже можно будет разгонять без разгона?
Обновлённый AMD Ryzen Master поддерживает APU и не требует перезагрузки при редактировании кривой
OgoGoLog
16:46
Ну если с координатами ещё можно согласиться (хотя существуют методы, позволяющие обойти проблему), то шифрованный трафик бесполезен, т.к. к моменту расшифровки уже не актуален.
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
si-cat
16:45
Если она будет на шестёрке - никакие "новые стандарты в области графической производительности" мы не увидим 🤣
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
fynjy_2005
16:44
Еще не забываем, что может не идеально, но основные параметры видеокарт АМД по частотам, напряжению, теплопакету - все есть в само драйвере, не надо ничего ставить отдельно....в отличие от....
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
si-cat
16:43
Материал разве что с целью очередного говносрача - ну или тупого троллинга. Аффтару не мешало бы матчасть подучить - а затем свои писюли публиковать 🤣
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
fynjy_2005
16:42
да, после 6800 хт я долго ржал над "UI" Хуанга, как будто попал в нулевые
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем