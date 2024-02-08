Бесплатно дадут попробовать первую главу.

Разработчики из Four Quarters совместно с издательством Devolver Digital сообщили, что их ролевая игра с элементами стратегии и роуглайка Loop Hero в скором времени расширит платформенную географию. Через три месяца проект станет доступен на мобильных устройствах — причём, со всем ранее выходившим контентом.

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У пользователей смартфонов на базе iOS или Android появится возможность бесплатно попробовать первую главу, а также сделать предзаказ со скидкой 10 %. Игроки также могут рассчитывать на обновлённый интерфейс, поддержку облачных сохранений, совместимость с геймпадами и оптимизацию под iPhone 15 (включая Pro Max).

Здесь ещё стоит упоминания тот факт, что изданием мобильной версии Loop Hero занимается компания Playdigious, которая ранее успела выпустить на iOS и Android адаптированные версии Streets of Rage 4, Little Nightmares, Dead Cells, Northgard, Spiritfarer и другие.

Loop Hero выйдет на iOS и Android уже 30 апреля.