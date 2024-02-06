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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи Nintendo Switch достигли 139,3 млн копий, до абсолютного рекорда осталось не так уж и много
PlayStation 2 купили 155 миллионов раз, поэтому расти ещё есть куда.

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Компания Nintendo представила финансовый отчёт за квартал, который завершился 31 декабря. В документе прописаны все ключевые данные по продажам как игр, так и консоли Nintendo Switch. С обсуждения последней и начнём, поскольку там самое интересное.

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Продажи консоли Nintendo Switch достигли важной отметки 139,3 миллиона единиц. Только в последнем квартале было отгружено 6,9 миллиона — аналитики убеждены, что это чрезвычайно высокие показатели для консоли, которой исполнилось семь лет. Напомним, гибридное игровое устройство Nintendo считается самой продаваемой консолью в истории Японии — в стране приобрели свыше 33 миллионов устройств, предыдущий рекорд принадлежал Nintendo DS с её 32,9 миллионами.

Если темпы продаж Nintendo Switch не снизятся, то в 2025 году она станет самым продаваемым игровым устройством в истории. Сейчас это почётное звание принадлежит PlayStation 2, которую купили 155 миллионов раз.

От обсуждения Nintendo Switch перейдём к играм для неё. Продажи Legend of Zelda: Tears of the Kingdom превысили 20 миллионов копий — рост замедлился, поскольку за прошлый квартал было реализовано всего 0,7 миллиона копий.

У платформера Super Mario Bros. Wonder ситуация следующая: 11,9 миллиона копий за два месяца с момента релиза. Mario Kart 8 Deluxe нашла аж 60 миллионов владельцев, что на данный момент считается лучшим результатом среди игр для Switch.

Для полноты картины приведём данные по самым продаваемым играм на Switch по состоянию на 31 декабря 2023:

  • Mario Kart 8 Deluxe – 60,5 миллиона копий;
  • Animal Crossing: New Horizons — 44,7 миллиона копий;
  • Super Smash Bros. Ultimate — 33,6 миллиона копий;
  • Legend of Zelda: Breath of the Wild — 31,6 миллиона копий;
  • Super Mario Odyssey — 27,6 миллиона копий.

На данный момент Nintendo не готова обсуждать свою следующую консоль, подчеркнув, что Switch для неё пока остаётся «основным бизнесом» в 2024 году.

#nintendo #nintendo switch
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