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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Фил Спенсер отреагировал на слухи о выходе Starfield на PS5, пообещав рассказать о будущем Xbox уже на следующей неделе
«Мы слушаем и слышим вас», — обратился он к игрокам в X (Twitter).

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Несколько часов назад мы уже писали вам о слухах насчёт дальнейшей судьбы всего игрового подразделения Microsoft: инсайдеры утверждают, что ролевая игра Starfield и другие крупные эксклюзивы Xbox в ближайшем будущем заявятся на PlayStation 5. Информация не на шутку встревожила фанатов, которые начали активно изливать свои негативные мысли по этому поводу в Twitter, Reddit и другие площадки. Удивительно, но реакция компании последовала достаточно быстро.

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Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, прокомментировал многочисленные утечки о возможном выходе игр компании на других платформах. Он дал понять, что на следующей неделе, в период с 12 по 18 февраля, Microsoft проведёт специальный ивент, в рамках которого расскажет о своём «видении будущего Xbox».

«Мы слушаем и слышим вас. Мы запланировали на следующую неделю мероприятие, на котором поделимся с вами более подробной информацией о нашем видении будущего Xbox. Оставайтесь на связи», — написал в своём микроблоге Фил Спенсер.

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Чуть ранее издания XboxEra и The Verge опубликовали материалы, в которых рассказали о желании компании Microsoft сменить свою стратегию по части распространения игр от внутренних студий. Редмондцы намерены отказаться от политики эксклюзивности, поэтому некоторые проекты могут появиться на платформах конкурентов.

#microsoft #xbox
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