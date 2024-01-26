Видимо, кому-то этого хотелось.

За время существования симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 к нему вышло столько контентных дополнений и DLC-паков общей стоимостью в 17,5 тысяч рублей, что уже как-то и говорить про это неудобно. Но несмотря на это разработчикам из SCS Software текущего контентного наполнения игры показалось мало, поэтому сегодня для Euro Truck Simulator было представлено дополнение Nordic Horizons.

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Из названия нетрудно догадаться, что посвящено оно будет Скандинавии — региона, в который традиционно входят Норвегия, Швеция и Дания. Разработчики обещают проработанные локации, достоверную природу и аутентичные постройки в соответствующем скандинавском уютном стиле.

На данном этапе дополнение Nordic Horizons находится на ранней стадии разработки, поэтому неизвестно, когда оно поступит в продажу.

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Напомним, что ранее для Euro Truck Simulator 2 должно было выйти дополнение Heart of Russia, но вскоре после начала российской специальной военной операции девелоперы, опасающиеся общественного «порицания», решили, что им дешевле будет перечеркнуть многолетнюю работу, отменив данный аддон и будто издевательски заявив об «аполитичности», чем оправдываться перед непонятно кем и выслушивать претензии от ещё более непонятно кого. Поведение, безусловно, крайне сомнительное, но имеем то, что имеем.