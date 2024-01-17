Большой камень в огород потерявшей связь с реальностью Ubisoft.

Вчера вечером Ubisoft позволила себе сделать весьма неоднозначное заявление, заключающееся в том, что подписные сервисы, в которых будут распространяться игры, со временем будут только набирать популярность, и что любителям интерактивных развлечений стоит готовиться к тому, что игры им не принадлежат, по сути, вообще никак.

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Ничего нового в словах представителя Ubisoft, справедливости ради, нет: игры и так не принадлежат пользователям даже в том случае, если они приобретают их через сервис цифровой дистрибуции. Так, игроки не могут перепродавать своё приобретение (по крайней мере, легально), не имеют права вносить в него изменения, после чего, опять же, перепродавать, и в целом никак не могут распоряжаться данным цифровым товаром. Технически покупка игр — это не покупка вовсе, а приобретение лицензии, то есть, права пользования, и всё это расписано в тех самых соглашениях, которые никто никогда не читает и жмёт «Согласиться».

И хотя система подписок, безусловно, набирает популярность, и именно благодаря этой системе многие видеоигры, которые в любом другом случае оказались бы никому не нужны и забыты, всё-таки находят своих пользователей и приносят разработчикам деньги, не все готовы отдать судьбу своего продукта в руки тех, кто будут решать, допускать его в подписку или нет. В частности, глава Larian Studios (Divinity Original Sin, Baldur’s Gate 3) Свен Винке заявил, что игры компании не будут выходить в подписных сервисах.

По мнению Винке, Larian стремится к идеализму в играх, а при таком подходе работает только модель «от разработчиков к игрокам», без посредников. Даже при такой системе, продолжил Винке, практически невозможно убедить совет директоров одобрить «идеал», что уж говорить о системе, в которой главенствует принятие решений исходя из того, что выгодно, а что нет. Ничего против подписных сервисов как таковых Винке не имеет, но такой подход не для игр Larian Stuidos.

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Ранее Свен Винке уже исключал возможность выхода Baldur’s Gate 3 в подписном сервисе от Microsoft, отметив, что перед нами крупная и многогранная игра, которую справедливо приобретать за полную стоимость.