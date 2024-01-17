Valve нас к этому пытается приучить ещё с 2003 года, если что.

Ubisoft запустила более дешёвую версию игровой подписки Ubisoft+ по более низкой цене. В рамках продвижения новой услуги один из руководителей компании дал интервью журналистам, где высказался о нынешнем положении рынка подписочных сервисов и перспективах дальнейшего развития цифровой дистрибуции.

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Топ-менеджер Филипп Тремблей, возглавляющий отдел по подпискам в Ubisoft, высказал противоречивую мысль: дескать, геймеры должны привыкать, что игры им не принадлежат. По мнению господина Тремблея, игроки привыкли владеть играми, равно как в случае с фильмами на физических носителях, например. Слушателей музыки и любителей фильмов потихоньку отучили от CD и DVD, заставив перейти на цифровые сервисы. В случае с развлекательными продуктами подобная трансформация тоже происходит, но медленнее, как считает руководитель Ubisoft.

На самом деле, геймеров начали отучать от владения игр ещё с 2003 года, когда состоялся запуск Steam. В пользовательском соглашении цифрового сервиса Valve указывается, что купленные там проекты не принадлежат пользователю, а передаются в бессрочную аренду.

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Впрочем, в рамках всё того же интервью Филипп Тремблей отдельно подчеркнул, что Ubisoft не станет принуждать пользователя к единственному формату потребления контента с подпиской. Если тот пожелает купить игру в библиотеку навсегда, то он всегда сможет это сделать.