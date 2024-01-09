Эти специалисты должны дружно передать привет «эффективному менеджеру» Джону Ричителлу, уволенному ранее.

Издание Reuters сообщает, что в компании Unity (той самой, что занимается разработкой и поддержкой популярного игрового движка) пройдут масштабные сокращения. Причём, настолько масштабные, что их ещё предстоит отдельно оценить. Руководство компании уверяет, что на такой неприятный шаг пришлось пойти в рамках запланированной «перезагрузки» бизнеса.

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Всего под сокращение попадёт около 25 % от всего штата Unity — это около 1800 человек. Увольнения затронут практически все отделы, команды, регионы и даже области бизнеса Unity. Масштабный процесс оптимизации численности должен будет завершиться к концу марта 2024-го. В планах у Unity есть еще кое-какие перестановки, но подробности компания планирует раскрыть позже. Больше всего пугает, что для компании это уже четвёртая волна сокращений с июля 2022-го.

В своём внутреннем письме для сотрудников компании временный президент Unity Джим Вайтхёрст пишет следующее: «Мы уменьшаем число дел, которыми мы занимаемся, чтобы сосредоточиться на нашем основном бизнесе и обеспечить успех и прибыльность в долгосрочной перспективе».

Сокращения — действительно часть «перезагрузки» компании, спровоцированной необдуманными решениями бывшего главы Unity Джона Ричителло. Тогда, напомним, разработчики игр, использующие в своей работе движок компании, были шокированы нововведениями в области монетизации. На фоне непринятия большинством клиентов Unity «кабальных» условий с отчислениями за установки игр глава компании Джон Ричителло подал в отставку.

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Unity в рамках своей «перезагрузки» также вынуждена была закрыть сразу несколько своих офисов в разных частях света и расторгнуть соглашение с WetaFX. Последняя, если что, принадлежит Питеру Джексену и занимается производством спецэффектов.