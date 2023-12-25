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После выхода космической RPG Starfield фанаты творчества Bethesda, пожалуй, окончательно осознали и смирились с тем фактом, что перед нами уже давно не та Bethesda. Первый за четверть века проект в полностью новой вселенной оказался крайне сырым, слабым с геймплейной и сюжетной точек зрения, в целом несуразным и, что немаловажно, проблемным в плане технической части.
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Возможно, Starfield получит статус главного игрового разочарования 2023 года, ну а пока что мы можем наблюдать за тем, как в Steam неуклонно падает её актуальный, а вместе с ним и общий пользовательский рейтинг. На сегодняшний день наиболее свежие обзоры проекта, которых накопилось более семи с половиной тысяч, в среднем лишь на 37 % состоят из положительных комментариев, а учитывая тот неоспоримый факт, что значительная, если не львиная доля «позитивных» отзывов, по сути, являются саркастическими, то реальный рейтинг становится ещё ниже.
От актуальных обзоров напрямую зависит и общий пользовательский рейтинг Starfield в Steam, который на сегодняшний день составляет 66 %. Почему со временем рейтинг только падает, хотя, казалось бы, игроки должны были наоборот «распробовать» новинку? Скорее всего, потому, что по прошествии трёх месяцев ничего толком не изменилось.
Меняться ситуация начнёт только в следующем году, на который Bethesda уже спланировала целую череду обновлений, нововведений и целое крупное контентное дополнение. Напомним, что Starfield вышла в таком виде 6 сентября 2023 года, хотя изначально должна была выйти 11 ноября 2022-го. Почти год дополнительного взятого времени, безусловно, пошёл проекту на пользу, но геймеров не покидает ощущение, что для столь широко разрекламированного продукта Bethesda следовало бы не торопиться и потрудиться ещё хотя бы полгодика.