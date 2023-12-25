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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Актуальный пользовательский рейтинг Starfield в Steam продолжает неуклонно падать
Сегодня он уже в «красной зоне».

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После выхода космической RPG Starfield фанаты творчества Bethesda, пожалуй, окончательно осознали и смирились с тем фактом, что перед нами уже давно не та Bethesda. Первый за четверть века проект в полностью новой вселенной оказался крайне сырым, слабым с геймплейной и сюжетной точек зрения, в целом несуразным и, что немаловажно, проблемным в плане технической части.

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Возможно, Starfield получит статус главного игрового разочарования 2023 года, ну а пока что мы можем наблюдать за тем, как в Steam неуклонно падает её актуальный, а вместе с ним и общий пользовательский рейтинг. На сегодняшний день наиболее свежие обзоры проекта, которых накопилось более семи с половиной тысяч, в среднем лишь на 37 % состоят из положительных комментариев, а учитывая тот неоспоримый факт, что значительная, если не львиная доля «позитивных» отзывов, по сути, являются саркастическими, то реальный рейтинг становится ещё ниже.

От актуальных обзоров напрямую зависит и общий пользовательский рейтинг Starfield в Steam, который на сегодняшний день составляет 66 %. Почему со временем рейтинг только падает, хотя, казалось бы, игроки должны были наоборот «распробовать» новинку? Скорее всего, потому, что по прошествии трёх месяцев ничего толком не изменилось.

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Меняться ситуация начнёт только в следующем году, на который Bethesda уже спланировала целую череду обновлений, нововведений и целое крупное контентное дополнение. Напомним, что Starfield вышла в таком виде 6 сентября 2023 года, хотя изначально должна была выйти 11 ноября 2022-го. Почти год дополнительного взятого времени, безусловно, пошёл проекту на пользу, но геймеров не покидает ощущение, что для столь широко разрекламированного продукта Bethesda следовало бы не торопиться и потрудиться ещё хотя бы полгодика.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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