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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Дополнение, моды и регулярные обновления: авторы Starfield поделились планом поддержки игры в следующем году
Лёд тронулся, товарищи. Скоро можно будет начать приступать к прохождению.

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Несмотря на то, что космическая RPG Starfield от Bethesda получила, как бы это помягче выразиться, не самые тёплые пользовательские отзывы, от обязательств по поддержке проекта это разработчиков не освобождает. Надо работать не покладая рук, и работать Bethesda будет. В частности, несколько часов назад компания рассказала, чего геймерам следует ждать в Starfield в следующем году.

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Всё достаточно стандартно. Во-первых, Bethesda пообещала, что будет регулярно — примерно каждые шесть недель, начиная с февраля — выпускать обновления, которые будут включать в себя различные новшества: от улучшений и исправлений и до нового контента и появления новых функций и возможностей. В частности, речь идёт о новых способах путешествия по игровому миру, дополнительных опциях по строительству космических кораблей, и о многом другом.

Во-вторых, появятся расширенные геймплейные настройки, которые позволят тонко отрегулировать игровой процесс: разработчики намерены внедрить в игру возможность настраивания грузоподъёмности персонажа, количество кредитов, новые механики выживания, количества урона, которое может выдержать корабль, и многое другое.

В-третьих, в игру будет внедрена поддержка пользовательских модификаций вкупе с доступом к усовершенствованному инструменту Creation Kit. Bethesda осознаёт, насколько важен моддинг для поклонников её игр, поэтому в следующем году добавит такую возможность.

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Наконец, сейчас коллектив разработчиков вовсю трудится над разработкой первого крупного дополнения под названием Shattered Space. В конкретику Bethesda пока не вдаётся, но утверждает, что нас ждёт новая сюжетная линия, новые локации, экипировка и многое другое. Подробности уже в следующем году.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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