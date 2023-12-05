Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Дебютный трейлер Grand Theft Auto VI: возвращение в Вайс-Сити состоится в 2025 году
Трейлер традиционно богат на демонстрацию будущих игровых активностей.

реклама

Rockstar очень оперативно отреагировала на кратковременную утечку и опубликовала трейлер GTA VI в высоком качестве. Понять логику разработчиков очень легко: «джин выпущен из бутылки», скрывать уже что-то не имеет никакого смысла. Трейлер даёт понять, что действие GTA VI будет происходить в хорошо знакомом поклонникам серии Вайс-Сити, а главными героями станут парень и девушка — Джейсон и Лусия. Забавно, что на главном постере главная героиня красуется ровно в том же обличии, в каком мы её видел в прошлогодних утекших видеороликах с геймплеем.

реклама

GTA VI выйдет в 2025 году на официально ещё не объявленных платформах. Трейлер даёт понять, как в игре будет реализован мир, персонажи, освещение, детализация и другие вещи. Технологический скачок по сравнению с пятой Grand Theft Auto заметен очень хорошо.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto vi
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
35
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
158
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
15
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
42
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
+
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
5
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Китай намерен наводнить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта
2

Сейчас обсуждают

ev_rus
02:34
Для школо-дурачья, ни о чем, как и большая часть контента данной конторы. 75% афроамерикосов. Как еще Макс Пейн был приличный, удивительно.
Spindl и AppsFlyer стали партнерами в области аналитики Web3
coth
01:21
Чем это COBOL такой сложный? Синтаксих напоминает Pascal, Algol и Fortran. Из них и вышел. Библиотеки нужно знать. Но это в любом языке. Что до Java и банковского сектора, то это крайне маловероятно. ...
Банковская сфера США построена на языке COBOL – старичок вышел 64 года назад и сильно устарел
Luck-AD
01:18
Что это? FX порвал да?
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
Evgeny Vist
01:00
Интересно, статьи на адекватность проверяют перед публикацией. Плохо, если новичку подобное попадётся. Полное не понимание философии и терминов у автора.
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Дмитрий Сильнягин
00:56
Спасибо.Твой материал существенный и надёжный.Желаю благополучия.Смело понимаю приоритет п.обеспечения.Возможность иметь смекалку запоминать большой код написания и Ред п.о. нет у молодёжи!😂давайте и...
Банковская сфера США построена на языке COBOL – старичок вышел 64 года назад и сильно устарел
Александр Сечков
00:55
TPM не позволило сразу перейти куче людей, а потом пошел слух о превосходстве 10-ки. А в итоге слишком мало кардинальных отличий для перехода на костылях, на старых системах.
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
Denis Lykov
00:46
... Где берёшь такие цены на дыдыыр5!? Это стоит 9÷11 K₽ за 2×16 ... cl36!!! 🆙️🆘️ 🔩
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
Псье Миздюкович
00:46
3.14дарасы как обычно, ничего нового
Intel в своей рекламной кампании сравнила AMD с продавцами подержанных автомобилей
beltar
00:46
Почему материалы такого "качества" вообще пропускают.
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
Yвесёделерчuk
00:35
что рост биткоина не вызовет, то остановленное производство перекроет
Эксперты: рост биткоина не вызовет дефицита видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем