Трейлер традиционно богат на демонстрацию будущих игровых активностей.

Rockstar очень оперативно отреагировала на кратковременную утечку и опубликовала трейлер GTA VI в высоком качестве. Понять логику разработчиков очень легко: «джин выпущен из бутылки», скрывать уже что-то не имеет никакого смысла. Трейлер даёт понять, что действие GTA VI будет происходить в хорошо знакомом поклонникам серии Вайс-Сити, а главными героями станут парень и девушка — Джейсон и Лусия. Забавно, что на главном постере главная героиня красуется ровно в том же обличии, в каком мы её видел в прошлогодних утекших видеороликах с геймплеем.

реклама

GTA VI выйдет в 2025 году на официально ещё не объявленных платформах. Трейлер даёт понять, как в игре будет реализован мир, персонажи, освещение, детализация и другие вещи. Технологический скачок по сравнению с пятой Grand Theft Auto заметен очень хорошо.