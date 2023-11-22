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Издательство Focus Entertainment не только сообщило о том, что Warhammer 40,000 Space Marine 2 выйдет лишь в лучшем случае через восемь месяцев, но и поделилось куда более позитивными известиями. В частности, за чуть больше, чем год с момента выхода A Plague Tale Requiem к игре приобщились уже более трёх миллионов человек.
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Хотя по меркам современного геймдева это может показаться несерьёзным количеством, но важно понимать одну ключевую вещь: A Plague Tale Requiem — проект на любителя. И тот факт, что таких любителей нашлось аж три миллиона, свидетельствует о востребованности качественных игровых продуктов.
В A Plague Tale Requiem мы продолжаем играть за сестру и брата Амицию и Гуго де Рун, убегающих из Франции от преследующей их Инквизиции. События игры разворачиваются спустя примерно полгода после событий оригинальной части — A Plague Tale Innocence.