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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
К приключениям Амиции и Гуго в A Plague Tale Requiem присоединились три миллиона человек
Это очень достойный результат для игры такого класса и жанра.

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Издательство Focus Entertainment не только сообщило о том, что Warhammer 40,000 Space Marine 2 выйдет лишь в лучшем случае через восемь месяцев, но и поделилось куда более позитивными известиями. В частности, за чуть больше, чем год с момента выхода A Plague Tale Requiem к игре приобщились уже более трёх миллионов человек.

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Хотя по меркам современного геймдева это может показаться несерьёзным количеством, но важно понимать одну ключевую вещь: A Plague Tale Requiem — проект на любителя. И тот факт, что таких любителей нашлось аж три миллиона, свидетельствует о востребованности качественных игровых продуктов.

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В A Plague Tale Requiem мы продолжаем играть за сестру и брата Амицию и Гуго де Рун, убегающих из Франции от преследующей их Инквизиции. События игры разворачиваются спустя примерно полгода после событий оригинальной части — A Plague Tale Innocence.

#asobo studio #focus entertainment #a plague tale requiem
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