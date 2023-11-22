Тот самый случай, когда можно подождать хоть полгода, хоть полжизни.

Warhammer 40,000 Space Marine 2 с самого релиза был окутан пеленой таинственности: о чём в целом будет игра, когда выйдет, что от неё ожидать, а где лучше ожидания умерить. По всей видимости, девелоперы и сами не в курсе, поэтому несколько часов назад из финансового отчёта издательства Focus Entertainment стало известно, что взглянуть на продолжение приключений капитана Титуса можно будет только во второй половине 2024 года. Проще говоря, не раньше, чем через восемь с лишним месяцев — в июле будущего года.

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Причина, по которой релиз пришлось отложить, уже избита до полусмерти и вряд ли способна убедить общественность в том, что так и есть на самом деле: Focus Entertainment пишет, что Space Marine 2 ещё нуждается в «полировке», дабы удостовериться в том, что фанаты «Вахи» получат наилучшие впечатления от игрового процесса.

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Анонс Warhammer 40,000 Space Marine 2 состоялся в конце 2021 года. С тех пор, как мы уже сказали, информации — минимум. Известен только главный герой и хронология: будем продолжать историю Титуса и бравых космодесантников в их борьбе с тиранидами.