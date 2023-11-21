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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Геймеры в Турции и Аргентине неприятно удивились новым ценам в Steam после перевода их регионов на доллары
Добро пожаловать в реальность, так сказать.

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Вчера вечером—сегодня днём Valve переключила аргентинский и турецкий регионы в Steam с песо и лир соответственно на доллары США. Связано это с постоянным и очень сильным ослаблением национальных валют Аргентины и Турции, в результате чего разработчики и издатели видеоигр недополучают прибыль или же вынуждены постоянно обновлять цены. Поскольку подобные процедуры требуют времени и усилий, и девелоперы откровенно устали жаловаться Valve, в компании приняли решение перевести данные регионы на пока ещё стабильную валюту в лице американского доллара.

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К чему это должно было привести, было понятно ещё месяц назад в момент анонса Valve данного решения. И вот, сегодня аргентинские и турецкие геймеры запустили Steam, и, по всей видимости, не рассчитывали на такой масштаб перемен. Оказалось, что игры теперь стали роскошью.

Раздосадованные игроки создали на Reddit целую тему обсуждения, в которой называют сегодняшний день «Днём конца Steam для турков и аргентинцев». Геймеры жалуются, что цены, по сути, рванули вверх в 10, а то и в 20 раз, и если до переключения на доллары набор видеоигр обходился, например, в 46 тысяч аргентинских песо, то сегодня тот же самый набор при переводе долларов в песо по официальному курсу обходится уже в 701 тысячу песо.

В Турции ситуация похожая: если раньше за определённую сумму можно было приобрести до ста видеоигр, то теперь за неё можно приобрести «одну только Psychonauts 2» — на минуточку, игру далеко не AAA-класса. Платить за новые игры по $70, учитывая, что средняя заработная плата в долларах стремится к 1/5 от этой суммы, невозможно.

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Так уж сложилось, что политикой интересоваться нужно: тогда многие вещи перестанут быть сюрпризами. В конце концов, именно от политики зависит, как вы будете жить завтра, будете ли жить вообще, что сможете купить и куда сможете поехать. Вещи банальнейшие, но большинство людей предпочитают быть «аполитичными».

#политика #steam #valve #экономика #турция #аргентина
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